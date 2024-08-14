助客戶爭取綠色商機！中鋼結合中龍鋼鐵公司開發高再生料低碳鋼品

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▲中鋼公司結合集團子公司中龍鋼鐵公司，成功開發高再生料低碳鋼品。(圖／中國鋼鐵公司提供)

▲中龍鋼鐵公司電爐設備，採行電爐添加鐵水再串接轉爐的創舉。(圖／中龍鋼鐵公司提供)

中鋼公司結合中鋼集團子公司中龍鋼鐵公司，採行在電爐中利用廢鋼添加鐵水的冶金優勢，再串接轉爐的創舉，成功開發冶煉出媲美高爐製程水準的高再生料低碳高品級鋼材，以助客戶爭取綠色新商機。中鋼公司代理董事長王錫欽表示，中鋼公司為響應政府推動低碳轉型政策，以及符合國際科技業大廠相繼要求供應商提高再生材料使用比率之需求，中鋼繼鍍鋅鋼品RC12於2021年通過UL 2809 RC12 (Recycled Content廢鋼含量12%以上)認證，成為全球鋼鐵業首家通過UL再生材料含量驗證的企業後，再於前(111)年及去(112)年分別取得鍍鋅鋼品UL2809 RC20及RC40認證。王錫欽說，中鋼生產高再生料鋼品，不僅屢屢突破技術瓶頸，鍍鋅鋼品RC12、RC20及RC40的合計銷售量更大幅增長，從前年銷售約8300公噸，成長至去年約2萬5900公噸，年增達212%，今(113)年截至7月的銷售量已達去年整年水平，有多家全球領導品牌的國際科技業大廠均導入中鋼高再生料鋼品，涵蓋的產品包括電腦、家電、伺服器及傢俱，顯示出市場對於高再生料鋼材的強勁需求。王錫欽並說，中鋼技術團隊為順應客戶未來更高再生料鋼材需求，挑戰生產更高再生料占比的綠色鋼材，但考量中鋼轉爐添加廢鋼最高30%的極限，中鋼今年結合集團子公司中龍鋼鐵公司的電爐添加鐵水產製技術，再完成鍍鋅鋼品RC60開發，藉由技術領先創造差異化競爭優勢，更力助客戶開闢低碳藍海新市場。王錫欽指出，一貫化作業鋼廠的轉爐製程中，中鋼過去冶煉平均添加廢鋼含量約10%，如要進一步提高廢鋼比率至10%以上，會使得煉製過程反應不同以往，但面對2050碳中和挑戰，中鋼完成短程減碳，中長程分「先低碳、再零碳」兩個階段的碳中和路徑規劃，其中「增用廢鋼」即是重要的多元減碳路徑之一。王錫欽說，廢鋼本身因雜質含量高，原無法滿足高品級鋼材性質要求之特性，但中鋼經過生產及研發單位攜手努力，精進煉鋼原料管理及突破關鍵瓶頸，開發出「增用廢鋼」冶煉生產技術，包括煉鋼轉爐熱能補償、最佳吹煉溫度控制、高廢鋼量快熔技術，以及石灰投入量管控等，使得中鋼轉爐的廢鋼添加量比率可提高至30%，鍍鋅鋼品RC20每噸鋼材的碳足跡也較一般鍍鋅鋼減少0.275公噸。此外，中鋼已建立完整的再生料訂單產銷系統，將客戶需求、生產指令、品質管控等環節緊密連接，並在標籤和品管證書上明確標示再生料含量及驗證資訊。王錫欽並指出，中鋼結合集團子公司中龍鋼鐵，逆轉原先轉爐鋼液送電爐澆鑄的製程，改採行電爐添加鐵水再串接轉爐的創舉，在電爐中利用廢鋼添加鐵水的冶金優勢，冶煉出媲美高爐製程水準的高品級鋼材，今年更開發出再生料占比超過60%的鍍鋅鋼品RC60產品，並申請UL2809驗證中，預計113年底前可取得證書。由於廢鋼已成為降低煉鋼碳排的重要資源，中鋼集團廢鋼今年起將全面內部循環化再利用，另為滿足訂單需求，亦須適時額外採購廢鋼，以充分發揮鋼鐵百分之百可回收再利用的優異特性，以提供下游客戶優質低碳鋼品，力助客戶爭取高品質訂單，實踐與客戶「共創價值」願景。