營造健康與安全環境！產業園區管理局辦臨廣科技產業園區百人健走

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▲產業園區管理局高屏分局舉辦臨廣科技產業園區百人健走活動，由高屏分局分局長游淑惠(前左1)帶領參與從業人員熱身。(圖／產業園區管理局高屏分局提供)

▲產業園區管理局高屏分局舉辦臨廣科技產業園區百人健走活動，由高屏分局分局長游淑惠(左1)擊鑼起走。(圖／產業園區管理局高屏分局提供)

經濟部產業園區管理局高屏分局於今(14)日，在臨廣科技產業園區廣場，舉辦百人健走及樂活闖關活動，期營造健康與安全工作環境，讓參與的從業人員一同享受了健康樂活的快樂時光。產業園區管理局高屏分局臨廣科技產業園區百人健走及樂活闖關活動，是由高屏分局分局長游淑惠主持，高雄市政府衛生局技正李泰玉、雷科公司經理張晉豪、光頡公司副總經理盧契佑、緯創公司處長張銘傑等人與會。產業園區管理局高屏分局分局長游淑惠帶領參與從業人員熱身後，在鑼鼓聲中起走，進行健走及樂活闖關等活動。產業園區管理局高屏分局分局長游淑惠表示，員工健康是企業的重要資產，健康快樂的工作者永遠是企業永續的最佳競爭力，此次該分局與高雄市政府衛生局合作，號召臨廣科技園區的雷科、大地光纖、光頡科技、和詮科技、遠傳電信、舊振南食品、緯創醫學科技等多家廠商，與高雄市立民生醫院熱情響應，由健康職場發想，規劃活力健康操、健走、一連串樂活闖關遊戲，並結合政令教育與全方位健康識能概念宣導，活動創意無限，獎勵豐富，讓大家一同享受了健康樂活的快樂時光。游淑惠指出，這場健康又有意義的活動在主、協辦單位共同協力下圓滿完成，她說，營造健康勞動力已成為國家永續發展的核心議題，如何透過職場來推動與強化員工的健康，營造健康與安全的工作環境，進而邁向多元、公平及共融(DEI)的友善幸福職場新境界，是政府與企業的共同目標，期盼臨廣科技產業園區區內事業夥伴們，未來有更多領域的交流合作，建立健康幸福的企業聯盟，實踐SDGs、ESG企業永續發展目標。