62歲江蕙封麥9年有望復出！經紀人陳子鴻2句話留玄機

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▲江蕙鬆口對復出有一些動心，讓許多歌迷相當期待。（圖／江蕙臉書）

▲江蕙現身張清芳演唱會，還開金口清唱〈家後〉。（圖／上引娛樂提供）

62歲台語歌后「二姐」江蕙封麥9年，多次被外界敲碗復出，近來又因為台北大巨蛋即將開放舉辦演唱會，台北市長蔣萬安以及高雄市長陳其邁也許願，希望江蕙可以再重拾麥克風。今（14）日凌晨江蕙透過經紀人陳子鴻回應，對於復出開唱有點動心，「大家心意我都看到了，請給我一些時間，好好審慎思考。」罕見鬆口真實心聲。至於江蕙復出的可能性，陳子鴻回應2句話。對於蔣萬安、陳其邁以及許多歌迷敲碗，希望江蕙可以復出開唱，陳子鴻在臉書貼出江蕙的回應，表示「謝謝高雄陳市長熱情邀請，鼓勵我回到故鄉開唱，也謝謝日前台北蔣市長溫情喊話，想再次聽到〈家後〉，真的非常感動、開心，當然也有些些些…動心。」江蕙也說，這幾年來她經歷許多心情轉折，加上過去合作多次的寛宏一直從不間斷和她保持聯繫，也鼓勵她去做自己最喜歡做的事，「大家心意我都看到了，請給我一些時間，好好審慎思考。再次感謝二位市長對我的厚愛，及歌迷朋友們一路以來，帶給我如此的美好。」，留給歌迷想像空間而江蕙罕見透露有想回歸舞台的心意，讓許多粉絲十分興奮，表示「期待，若是有機會，真的很想再聽到二姐的歌聲」、「謝謝二姐、讓我們有所期待，希望有生之年能再聽到妳美麗的歌聲，也謝謝北高兩位市長替我們這一群粉絲爭取再次聽到二姐的歌聲」、「很期待，雖然我有聽過封麥演唱會，但還是期待重啟麥克風的那天」、「無論什麼決定，都希望二姐是快樂的，祝福。」封麥許久的江蕙，其實在這段期間內曾開金口唱歌，去年6月張清芳在台北小巨蛋舉辦演唱會，當時在張清芳不斷鼓舞之下，江蕙終於拿起麥克風清唱〈家後〉，現場觀眾非常震驚，隨即響起如雷的掌聲和尖叫聲。而張清芳也直呼其實很意外，沒想到江蕙真的會開口唱歌，還說其實事後很怕被江蕙碎念，「我膽怯看她（江蕙）訊息，但我相信她聽到1萬多人的掌聲是感動的。」