6公尺高「熊讚氣偶」超萌登場！臺北吉祥物同框101　每晚燈光展演

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小「熊讚」後方即是6公尺高的「熊讚絨毛氣偶」，與臺北101同框，現場看氣勢感十足。（圖／記者李政龍攝）

▲今晚發佈會現場，6公尺的熊讚絨毛氣偶原本還躺在地上。（圖／記者葉盛耀攝）

▲熊讚絨毛氣偶號稱有6公尺高，是一般人的好幾倍高度。（圖／李政龍攝）

熊讚生日啦！為讓國內外遊客更認識臺北市吉祥物，臺北市政府觀光傳播局打造首座6公尺高「熊讚絨毛氣偶」，今（14）日晚間起於臺北市政府東南角展出，現場還會同框臺北地標「台北101」，並搭配市政大樓夜間燈光展演，將成為暑假最熱門打卡點；另歡慶熊讚生日，8月17日也將在臺北市政府舉辦生日派對，當天有知名Live Podcast、「馬戲之門」藝術團隊等精彩表演。8月是熊讚生日月，去年觀傳局舉辦「商圈快閃」活動，受到大小朋友熱情追隨。，讓國內外旅客白天夜晚都好拍，透過熊讚萌魅力加強宣傳臺北。發布會現場，只見6公尺高的「熊讚」，原本還躺在地板，不到一分鐘時間，立刻元氣滿滿、昂首見人，相當可愛。觀傳局進一步說，8月17日下午2時還將於臺北市政府1樓大廳舉辦熊讚生日派對，邀請知名陪伴系Podcaster「童話裡都是騙人的」Eddie ＆ Nana與「熊讚」一同進行Live Podcast，和大家分享各種自己的「小秘密」；活動將由深受大小朋友喜愛的藝術團隊「馬戲之門」，帶來經典有趣的作品《近即的小丑》，和現場朋友一同感受馬戲迷人的美妙之處。此外，當天現場還有熊讚限定拍貼機、DIY小體驗、小朋友的放電繪圖區及有獎徵答活動等，邀請大小朋友一起來幫「熊讚」慶生熱鬧一夏。