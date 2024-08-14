高捷岡山北路育才路口施工　8/15起兩階段封閉

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高雄捷運岡山路竹延伸線(二階)統包工程，將於台一線岡山北路育才路口(台1線357K+917~357K+935)半半封閉進行捷運相關工程施工，提醒用路人行駛該施工路段務必減速慢行，小心駕駛。捷運局提醒用路人，岡山北路育才路口於8/15起封閉路口北側區域進行捷運工程施工，預計8月底完成施工開放通車，隨即封閉路口南側區域施工，預計9月中旬可完成路口半半施工作業。施工期間用路人行經台一線育才路口前，敬請依工區速限時速30km減速慢行。岡山北路北上方向左轉育才路車輛，或育才路東向左轉岡山北路車輛，請依路口燈號或交通指揮人員之導引行車，或依照引導標誌提早改道行駛其他替代道路，以節省用路人寶貴的時間。捷運局表示，岡山路竹延伸線統包工程持續推進，為降低捷運工程對於交通之衝擊影響，已於施工前邀集里民、里長、民意代表等辦理多次會勘及說明會，交通維持計畫亦已經本府道安會報同意後實施，未來俟捷運工程完成後，將撤除圍籬及道路復舊，回復予用路人行駛。