王齊麟奪金！陳詩媛接代言爽吃霜淇淋　網友酸「蹭爛」喊：拒買

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▲十元在IG上代言全家霜淇淋，沒想到被大批網友嗆聲。（圖／10yuan.0424)

▲網友認為十元高調與王齊麟放閃的行為，已經蓋過奧運的新聞。（圖／Dcard）

日前台灣羽球好手王齊麟、李洋兩人為台奪金，讓全國國民嗨翻，而王齊麟的啦啦隊女友十元（陳詩媛）也在男友返台時接機，沒想到卻被酸民砲轟太高調，還指出十元進到管制區的舉動相當不妥。不只如此，昨（13）日王齊麟也被爆出疑似在駕車時使用手機，情侶兩人雙雙陷入各自的爭議當中，但風波剛平息，十元今（14）日再度被酸民開嗆，原因是她比王齊麟還早接到奧運後的首個代言產品，是全家的新推出的霜淇淋，而她躺在地上吃冰邊打羽球還走光的畫面，也讓網友不滿，傻眼直言：「拒買！」只見十元與妹妹陳詩雅在全家取貨拿包裹，十元還表示自己買了羽毛球：「齊麟要陪我打羽球啊！」讓陳詩雅不解詢問：「齊麟不是在巴黎嗎？」疑似是因為「霜淇淋」與王齊麟的名字有諧音哽，十元接著下1秒就開始業配，說出全家的霜淇淋活動，最後還躺在地上邊吃霜淇淋邊打羽球，最後還不慎走光，沒想到卻被大批網友砲轟，還有網友指出以後拒買全家霜淇淋。網友在Dcard上以「奧運後，第1個接到代言的是王齊麟的女朋友，蹭爛！」為題發文，指出十元頻頻要去蹭國手男友王齊麟的流量：「自己發採訪通知，自己告知媒體會去接機，接機前事先跟媒體做獨訪，再進入管制區，一連串跟王齊麟摟摟抱抱的畫面，佔了一大部分其他運動員的版面。」並氣憤表示：「李孟遠、湯包雷母都是一起回來的選手耶！現在呢？奧運結束，陳詩媛獲得滿滿的代言，這波操作不厲害嗎？」並痛批十元的舉動與「戀愛腦」無關，非常自私。沒想到後續也有網友認同發文者，並在留言區指出十元蹭流量的作法非常不當：「金牌男友真好使」、「好不容易蹭到70（王齊麟），經紀公司當然要蹭好蹭滿啊」、「連代言都離不開70」、「不趁現在多撈一點以後怎麼辦，反正越這樣只是越惹人厭而已，根本適得其反，看了真的很噁心」、「本來覺得他很無辜，現在覺得真的看了很煩，連70也一直回覆網友越來越誇張，有點太多了」、「奧運前根本不知道她是誰，奧運後她的名字跟長相、身份、出道經歷、雙胞胎姊姊我都知道了，如果她的經紀公司認為黑紅也是紅，那操作得真的很成功」、「第一次這麼煩啦啦隊女孩。」