翊萱遇相親對象太猴急　初次見面竟被帶到靈骨塔「見家長」

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▲翊萱的相親對象非常油腔滑調，讓她受不了。（圖／中天提供）

▲Lala抱怨媽媽很喜歡亂介紹對象給她。（圖／中天提供）

女星翊萱在中天綜合台《小明星大跟班》中「單身，沒什麼不好啊！求求你！不要再逼我去相親」單元中分享，曾遇過很油腔滑調又猴急的相親對象，第一次見面就帶她去靈骨塔「見家長」，讓所有來賓大吃一驚。翊萱遇過相親對象不僅小氣還很油腔滑調，「他吃飯一直盯著我看說『很想親下去』，我聽了很想吐，他還說『改天去拜訪岳父，請岳父吃飯』，後來又聊到我媽，但我媽已經走了，他就問『岳母葬在哪？我以後沒事可以去找岳母聊天』。」對方還有很多奇葩行徑，翊萱說，「吃完飯，他說要開車兜風，但他一直往山路開，最後開進一個大鐵門，很可怕，因為我本來以為是要去看夜景，結果他說『我真的太喜歡妳了，想把妳當作我未來的另一半，所以我想要趕快帶妳來看我媽』。」在場來賓聽完都覺得第一次見面就帶回家見家長有點心急，但翊萱卻說，「那是他媽媽的靈骨塔，真的很扯，在那個地方我也不敢不禮貌，但又不知道要說什麼，只好說聲『伯母好』。」同場來賓還有Lala，她表示很抗拒媽媽替她安排相親，「我媽都會介紹她的菜給我，像今年母親節，我跟媽媽去喝下午茶，到場發現有個男生在，我一坐下，他自我介紹的支支吾吾，可能看我穿得很性感，幫我倒水一直手抖。」Lala還遇過讓她忍不住翻白眼的相親對象，「朋友約了一個男生出來吃飯，我覺得他長得還不錯，但沒想到那個男生拿著我的生日去查我的星盤，說他算過今天會跟我吃飯，這天是我們紅鸞星動的一天，我聽了就覺得好煩。」對方的話題始終離不開命理，讓Lala吃飯吃得很痛苦，「他接下來又聊到生命靈數，然後一直想要看我的手相、面相，還說『妳的夫妻宮有點窄，但沒關係，我天庭飽滿可以補妳』。」讓她超傻眼。