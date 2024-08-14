博田醫院助圓夢　金潭少棒小球員與台鋼雄鷹以球交流

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▲博田國際醫院院長謝榮豪(左)代表院方捐贈經費給金潭國小少棒隊，金潭國小校長簡仲信(右)代表接受。（圖／博田國際醫院提供）

▲日籍投手小野寺賢人帶領少棒隊員們進行熱身，並示範了投球技巧。（圖／博田國際醫院提供）

博田國際醫院為落實社會關懷、支持在地運動人才培育，不僅捐助林園區金潭國小棒球隊經費，今(14)日更邀請全隊前往澄清湖棒球場觀看職棒賽事，還讓小球員們與台鋼雄鷹球隊職棒球員們共同練球，小球員們可以跟心目中的職棒英雄們一同練球，情緒沸騰又興奮。成立將近30年的林園區金潭國小棒球隊，征戰各大小比賽獲獎無數，但球隊資源短缺 。金潭國小校長簡仲信感謝博田國際醫院與台鋼雄鷹球隊，他說，小球員年齡層涵蓋小一到小六，40名小球員將近9成來自原鄉部落，住學校宿舍，伙食費與學費由政府與學校編列經費支應，校外比賽與部分球員裝備靠善心人士捐款，總教練徐宏根與兩名教練輪流打理球員們的生活與飲食。儘管資源有限，球隊卻屢屢締造傲人成績，是一隻實力堅強、訓練紮實的老牌少棒球隊，為台灣職棒培育出許多優秀球員。博田國際醫院院長謝榮豪勉勵少棒球員們要有恆心、有毅力、有紀律並且持續努力，聽從教練的指導，抓緊方向，就能一步步紮穩腳步朝目標邁進。台鋼雄鷹安排現役一軍捕手陳世嘉以金潭少棒隊學長身分，鼓勵學弟們永不放棄追求夢想；日籍投手小野寺賢人則帶領少棒隊員們熱身後，示範投球KGB重點，再搭配陳世嘉手把手指導小球員們分組練習傳接球、打擊等練習。最後，邀請博田國際醫院院長謝榮豪與金潭國小校長簡仲信跟台鋼雄鷹隊捕手陳世嘉共同參加全壘打比賽。