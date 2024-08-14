加快氣候變遷研究能力！環境部攜氣象署　簽署合作備忘錄共創雙贏

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為增加國內氣候變遷因應能力，環境部國家環境研究院結合交通部中央氣象署快速拓展研究量能並加快氣候變遷研究能力，今（14）日上午10時30分簽署合作備忘錄，未來將有效運用雙方科學研究資源，進行科技研發及推廣合作事項。國環院表示，中央氣象署為掌理氣象、海象之監測分析及模擬推估，與本院新興氣候變遷相關業務有密切關係，尤其中央氣象署最近啟用第6代超級電腦，並建置GPU運算系統，以加速發展AI天氣測報應用。基於此，本院規劃與氣象署合作，在現有的計算資源下，與國內外產業及學研界合作，積極運用先進的資料科學技術，開發應用在氣候變遷的數位孿生系統，作為調適決策之用。此外，國環院長期在環境領域奠定了深遠的研究基礎，結合中央氣象署在氣象的豐富資料與服務經驗，必定能有跨域合作的豐碩成果。透過MOU的簽署，未來雙方的合作方向包括氣候變遷、環境治理、污染防制等議題都是共同研究的重點。目前國環院與中央氣象署等相關部會，正積極規劃氣候變遷調適與風險韌性跨域應用整合計畫，期能協助國內氣候變遷調適與風險韌性建置等重大議題之推動。同時，透過氣候調適研究與服務平台建置合作，進一步共同建立氣候服務協作平台機制，提供氣候科學資訊服務更貼近使用者落地應用，作為國家氣候調適策略的科學依據，為臺灣創造一個低碳永續氣候韌性的環境。