王心凌機場被捕獲「超罕見造型意外曝」被讚太仙　本尊幽默現身了

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▲王心凌回覆網友的神留言，讓粉絲笑翻，紛紛直虧：「怎麼會！才18歲。」（圖／Threads）

41歲「甜蜜教主」王心凌出道至今超過20年，有許多膾炙人口的歌曲，包括〈愛你〉、〈睫毛彎彎〉、〈大眠〉等，日前更因參戰陸綜《乘風破浪的姐姐》第5季（浪姐5）翻紅，近來更忙著在中國大陸開巡迴演唱會。近日有網友出差，就在機場遇到王心凌，發現她當時似乎正忙著工作，不過即使戴著眼鏡，仍無法掩蓋她的美貌。不少網友直呼：「幸運100分！」沒想到竟意外釣出本人回應，證實是本尊。網友在Threads上發文，指出自己疑似在咖啡廳遇到王心凌：「最近很多人在台南遇到野生許光漢，去出差的機場竟然遇到王心凌！看起來很忙不敢去合照，第一次看到本人。很白、很瘦、很正。」沒想到竟吸引了2500多人按讚，紛紛熱議究竟是不是王心凌本人。而從網友側拍的照片中，可以看到王心凌穿著黑色上衣搭配牛仔褲，還戴上眼鏡，整個人相當休閒，不過手中卻有不少資料正在處理，看起來非常忙碌。沒想到網友們的熱烈討論也釣出王心凌本人回覆：「難得戴眼鏡就被抓到，不會以為我戴的是老花眼鏡吧！」笑翻網友，讓粉絲紛紛回應：「妳就承認是老花眼鏡吧！我們不會笑你」、「第一反應是王心凌在耍帥，目的就是迷死我們」、「我們小凌才3歲，怎麼可能是老花眼鏡」、「18歲哪來的老花眼鏡！」