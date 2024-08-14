全球理財專家提醒 嬰兒潮世代最容易上當的「4種騙局」

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隨著人工智慧不斷進展，詐騙手法日新月異，金融詐騙案件層出不窮，年紀較長的嬰兒潮世代受害情況尤為嚴重。理財網站Go Banking Rates的理財規畫師馬哈菲（Ed Mahaffy）、馬辛柯（Patrick Marcinko）列出嬰兒潮世代可能因為缺乏經驗或經常上網，可能成為受害者的4種詐騙方式。這四種詐騙方法分別為「冒充政府機構的詐騙」、「假裝孩子聲音要錢」、「幽靈駭客轉移帳戶」、「電子郵件詐騙」。馬辛柯指出嬰兒潮世代多數即將退休或已退休，很容易被國稅局的詐騙電話影響，但這些長輩應記住，國稅局不會透過電話或簡訊主動聯繫任何人。根據FBI統計，去年冒充政府的詐騙增加32%。此外，隨著科技持續進步，馬辛柯也警告，語音詐騙也將越來越難被識破，冒充孩子的聲音非常普遍，一旦碰上這種情況，先掛斷電話，然後給孩子打電話確認。冒充技術服務或客服人員，謊稱受害人遭駭客攻擊，宣稱要幫忙解決問題並騙走存款，也是老年人常遇到的犯案手法，通常受害者接到電話、簡訊、電子郵件或電腦彈出視窗，稱需撥打一個號碼尋求協助，然後詐騙者就會讓受害者下載軟體，進而引導其將錢匯入。最後則是電子郵件和網路釣魚詐騙，馬哈菲說，愈來愈多人在網路購物，詐騙者可能會假冒購物的商店發送密碼重置電子郵件，取得密碼後，會在受害者的不同帳戶上嘗試使用該密碼、竊取資金。他建議長輩，在登入時可設定多重身份驗證，為帳戶提供更多的安全。