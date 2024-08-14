高雄飲料店老闆發明「無薪班」！員工颱風天被迫到店　公司發聲了

過去你可能聽過「無薪假」，也就是公司希望減班休息，但「無薪班」有看過嗎？有一位男子趁暑假到手搖店打工，不小心出包，卻被老闆要求「颱風天無薪上班」，完整對話曝光也引爆網友怒火。對此，該飲料品牌總公司也在臉書留言裡回應，公司也會依照加盟合約做出適當的懲處。
當事人在「爆料公社」上發文控訴，自己是在6月初面試兼職人員，進入這間位於高雄的連鎖手搖店，7月12日，當事人當天值晚班負責吧台工作，結果後場同事出包，沒有注意到物料已過期放到隔天早上被發現，老闆直接說相關人員連帶懲處，明明沒犯錯也被扣500元。
7月24日，換當事人值後場不慎出包，漏掉了幾樣物料日期沒有記錄到，當下也承認錯誤並想回去店裡彌補，結果老闆卻直接傳訊息要求：「7月25日那天上無薪班」，當天剛好還有颱風要登陸，最終當事人也在那天到店內工作，花了1小時交接完物料日期才下班。
此外，原本面試時說好計薪到晚上九點，因為要收店，結果當事人發現從7月之後計薪只到8點，怎料反映後老闆卻直接表示：「既然無法接受公司規定，那也不用委屈你了」，隨後也遭資遣，後來到店裡要結算薪資，卻被老闆告知「計時人員沒有資遣費」，讓他終於忍不住上網爆料，提醒其他求職者注意。
事件對話紀錄曝光後，瞬間在網路引爆譁然，大批網友湧入飲料品牌的臉書留言要求說明，對此，該飲料品牌公司也表示，「已介入此次事件在深入了解，並協助這位員工處理及解決，公司也會依照加盟合約做出適當的懲處，再次感謝各位的關心，若有任何問題請聯繫我們，謝謝。」
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7月24日，換當事人值後場不慎出包，漏掉了幾樣物料日期沒有記錄到，當下也承認錯誤並想回去店裡彌補，結果老闆卻直接傳訊息要求：「7月25日那天上無薪班」，當天剛好還有颱風要登陸，最終當事人也在那天到店內工作，花了1小時交接完物料日期才下班。
此外，原本面試時說好計薪到晚上九點，因為要收店，結果當事人發現從7月之後計薪只到8點，怎料反映後老闆卻直接表示：「既然無法接受公司規定，那也不用委屈你了」，隨後也遭資遣，後來到店裡要結算薪資，卻被老闆告知「計時人員沒有資遣費」，讓他終於忍不住上網爆料，提醒其他求職者注意。
事件對話紀錄曝光後，瞬間在網路引爆譁然，大批網友湧入飲料品牌的臉書留言要求說明，對此，該飲料品牌公司也表示，「已介入此次事件在深入了解，並協助這位員工處理及解決，公司也會依照加盟合約做出適當的懲處，再次感謝各位的關心，若有任何問題請聯繫我們，謝謝。」