柯文哲選前申報96萬素食費？民眾黨回應：是會計師出錯「誤登」

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柯文哲近日身陷政治獻金案，不料今（14）日晚間議員林延鳳又在臉書爆料指出，柯辦曾在選前一周申報一筆支出高達96萬的「餐費」，對此，民眾黨副秘書長許甫回應表示，是由於當時連續輸入2筆帳目，結果沒清乾淨導致變成960110元。據了解，今天晚間議員林延鳳在臉書指出，柯文哲辦公室曾在1月7日申報一筆高達96萬「大愛素食餐廳」的餐費，質疑規模不大的店家，96萬可能是一個月的營業額，為什麼柯文哲一天就在那間咖啡廳花96萬？希望檢調單位能好好把他們的帳務一筆筆查清楚。對此，民眾黨副秘書長許甫則表示又是「誤登」。許甫說明，監察院的申報系統，接連輸入兩筆帳目，上一欄輸入110，下一欄應該輸入為960，但因為沒有清除，就成了960110元。許甫接著表示，為何如此荒唐的錯誤，卻發生在委任外包的會計事務所「記帳登打至監院申報系統」！會計應該是很專業的事，這回競總所託付的對象，一再讓人感受到天下沒有不可能的事。無言。