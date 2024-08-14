林郁婷不懼性別爭議奧運奪金！法籍記者被台人應援感動多語種聲援

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▲TVBS法籍記者龔向華特別錄製一個法文版本的聲援影片，讚許林郁婷。（圖／TVBS提供）

2024巴黎奧運落幕，台灣拳擊好手林郁婷，不畏性別抹黑輿論，展現超強抗壓力，奪下台灣史上第一面奧運拳擊金牌，全台民眾都熱血沸騰，但也替她感到心疼，台灣女婿、TVBS法籍記者龔向華（Dimitri Bruyas）在採訪現場，感受到台灣民眾聲援，讓他深受感動，因此透過社群平台，以英文、法文替林郁婷向世界發聲，強調這不僅是林郁婷個人的勝利，也是台灣在國際舞台上的重大時刻。奧運開始前，《哈利波特》作者JK羅琳就公開質疑，林郁婷是雙性人，掀起性別爭議風暴，也讓林郁婷性別成為全球關注的議題，面對輿論，林郁婷沒有被擊垮，而是以毅力和實力，一路過關斬將，站上奧運最高頒獎台，龔向華也在金牌戰後，第一時間用英語連線，向全球報導林郁婷奪金喜訊，並聲援表示，林郁婷面臨國際拳擊總會（IBA）的惡意攻擊，讓她比其他運動員承受更大壓力，但仍舊在逆境中，獲得勝利，所有台灣人都為她感到自豪。龔向華在媒體平台TVBS World Taiwan的Youtube頻道，以及TVBS新聞網，還有社群平台「X」上發聲，用法文力挺林郁婷，並在貼文中特別說明，因為記者身分，他不會針對單一事件發表個人評論，但這次IBA的不實指控，已經影響林郁婷的競技表現，也對她個人造成極大的傷害，因此，他特別錄製一個法文版本的聲援影片，讚許林郁婷，「用勇氣和努力，證明台灣可以在運動和生活中，克服一切困難。」龔向華也進一步表示，面對不斷被炒作的性別爭議，台灣社會展現了強大的團結力量。無論是面對國際組織的不公，還是來自各方的質疑聲浪，台灣全民都用實際行動支持林郁婷，成為她最堅強的後盾。