阿本曝收私訊「聽說哥和XXX在一起」喊：很失禮！　炎亞綸回應了

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▲工作人員的訊息讓阿本感受非常差，表示不受尊重。（圖／Threads）

跨足戲劇、歌唱、主持等屆的全方位藝人阿本（翁瑞迪），2023年時曾公開出櫃，還在社群上大方放閃，收穫不少粉絲祝福，而近期的他在社群上發文，表示突然收到不熟的工作人員訊息，「聽說阿本哥與XXX重新在一起？」讓他相當疑惑，對此近日感情生活備受矚目的炎亞綸也回應了。阿本今（14）日凌晨在Threads上發文，指出自己在上午6點多收到不熟的工作人員私訊，對方表示：「聽說阿本哥與XXX重新在一起？祝福。他確實需要您。」讓阿本傻眼，表示對方根本沒有認識他口中的XXX，讓他相當不滿並給出回應：「如果要發出像朋友般的關心跟見解，至少做到像朋友般的了解真正的事實，特別是我在社交平台、媒體、節目這麼公開的狀態，你的這幾句關心，顯得特別的失禮。」阿本也在貼文吐露心聲：「早上6點多，莫名收到不熟的工作人員訊息，根本沒私交，講著自以為關心的話，剛好是我起床在唸佛經的時候，佛祖啊！我很努力不造口業的。」而好友炎亞綸也回覆：「我大概能猜到是哪樣的人。」事實上，阿本日前被媒體問起炎亞綸認愛一事，他表示他認識該名對象，也恭喜好友：「我覺得很好，要遇到喜歡的對象很難，不是一件容易的事情，我們一直都有聯絡，我們昨天（11日）還有去拜拜，因為我最近修佛。」