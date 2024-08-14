林益全2000安出爐！加入張泰山、彭政閔行列　成為中職史上第3人

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▲統一獅資深老將「神全」林益全，本季出賽前27場比賽，共敲出20支安打，打擊率2成47，還能持續推進生涯的安打數紀錄。（圖／統一獅提供）

▲在林益全敲出生涯第2000安上壘後，老婆及家人，也驚喜出現在場邊，並上場一起留下合影。（圖／統一獅提供）

統一7-ELEVEn獅今（14）日先發一壘手林益全，在交手味全龍賽前，生涯已經累積1,999支安打，距離2,000安的里程碑只剩下1支安打。前2個打席分別敲成內野滾地球、內野高飛球遭到接殺，林益全本場擔任先發第七棒，鎮守一壘，7局下獅隊以2：4落後，林益全的第3個打席，在敲安上壘後，，且是唯一現役球員，有望持續推進個人紀錄。值得一提的是，林益全也是中職第一位左打兩千安俱樂部的球員。