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林益全2000安出爐！加入張泰山、彭政閔行列　成為中職史上第3人

記者林之越/綜合報導

▲38歲的統一7-ELEVEn獅資深戰將林益全，面對味全龍中繼投手陳禹勳，敲出生涯的第2000支安打，成為中職史上第3人。（圖／統一獅提供）
▲38歲的統一7-ELEVEn獅資深戰將林益全，面對味全龍中繼投手陳禹勳，敲出生涯的第2000支安打，成為中職史上第3人。（圖／統一獅提供）
統一7-ELEVEn獅今（14）日先發一壘手林益全，在交手味全龍賽前，生涯已經累積1,999支安打，距離2,000安的里程碑只剩下1支安打。前2個打席分別敲成內野滾地球、內野高飛球遭到接殺，直到7局下的第3個打席，面對中繼投手陳禹勳，撈出中外野方向的穿越安打，在嘉義球場完成生涯2,000安的里程碑。

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中職史上第3人　締造左打罕見紀錄

林益全本場擔任先發第七棒，鎮守一壘，7局下獅隊以2：4落後，林益全的第3個打席，面對低位置進壘的球，一棒敲出二壘方向的穿越飛球，落地形成安打，成功達陣生涯第2000支安打。

在敲安上壘後，林益全老婆及家人，也出現在場邊，親自將2000安的紀念紙板送給林益全，並留下合影。

中職史上僅有2人達成過2000安紀錄，分別是張泰山的2,134支安打，以及彭政閔的2,044支安打，如今林益全也加入2人行列，且是唯一現役球員，有望持續推進個人紀錄。值得一提的是，林益全也是中職第一位左打兩千安俱樂部的球員。

▲統一獅資深老將「神全」林益全，本季出賽前27場比賽，共敲出20支安打，打擊率2成47，還能持續推進生涯的安打數紀錄。（圖／統一獅提供）
▲統一獅資深老將「神全」林益全，本季出賽前27場比賽，共敲出20支安打，打擊率2成47，還能持續推進生涯的安打數紀錄。（圖／統一獅提供）
▲在林益全敲出生涯第2000安上壘後，老婆及家人，也驚喜出現在場邊，並上場一起留下合影。（圖／統一獅提供）
▲在林益全敲出生涯第2000安上壘後，老婆及家人，也驚喜出現在場邊，並上場一起留下合影。（圖／統一獅提供）

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