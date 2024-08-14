盧廣仲街頭憔悴模樣被捕獲　自揭「情傷內幕」笑容超僵硬

出身自嘉義的賽博台客樂團美秀集團 Amazing Show，新歌〈手機錢包鑰匙菸〉重磅邀請三金大滿貫創作鬼才盧
廣仲共同創作並擔任製作人，盧廣仲更出演〈手機錢包鑰匙菸〉 MV 男主角大飆演技，曾以《花甲男孩轉大人》 一舉奪下金鐘最佳新人與視帝的盧廣仲，這次在MV中飾演一位帶著情傷度日的男子，身為演員前輩的他， 在拍攝現場透過各種花招不斷加戲「嚇」團員，讓美秀集團直呼：「 不愧是金鐘影帝，除了入戲快還能帶我們這些演戲初心者進入狀況， 真的是收穫滿滿！」
盧廣仲擔任美秀集團新單曲製作人 以糾察隊精神審視歌曲
作為第三張專輯的先行曲，〈手機錢包鑰匙菸〉
將大眾習慣用來提醒自己攜帶隨身物品的「手機、錢包、鑰匙」 口號，延伸概念寫成新歌。創作靈感為，認為理所當然擁有的東西，有一天突然消失了， 最不應該不見的東西不見了。例如與穩交多年對象的女友分手， 心裡總是覺得空空的，相當不適應的心情。
美秀集團分享在某次練團結束後，聽見團員在離開前默念著「
手機錢包鑰匙菸」口訣，產生靈感誕生出副歌旋律，接著又想到：「 從生活中看似渺小的事物，隱喻背後巨大的情緒， 最擅長使用這樣寫作手法的人應該就是廣仲了吧！」 因此迅速將副歌簡單錄製完成， 並鼓起勇氣傳給了盧廣仲並邀請他共同創作， 沒想到竟深受盧廣仲喜愛，並立刻寫了主歌回傳給團員，〈 手機錢包鑰匙菸〉單曲便在這樣一來一往中完成。
團員笑說一開始只想到與盧廣仲共同創作，
沒想到後來衍伸成由盧廣仲擔任製作人、完成了編曲，「 廣仲就這樣一步一步栽進這首歌，整個人出不來，很可愛， 真的超級感謝他！」最後在團員的盛情邀約下，又成功讓盧廣仲答應主演〈 手機錢包鑰匙菸〉MV。
盧廣仲在MV拍攝現場即興脫稿演出，只為讓美秀集團快速入戲
盧廣仲飾演一位對現實麻木的情傷男子，開頭便無神地走出家門，複誦著「手機、錢包、鑰匙、菸」
的同時，他將門關上後才驚覺自己又忘記帶鑰匙， 被反鎖在門口無奈的他懊惱地一動也不動。
到了酒吧後，
他一面等待好友到場，一面自顧自地與陌生女子聊著天，尷尬了幾回，飾演男主角好友的美秀集團團員登場後， 大夥兒滔滔不絕地聊著天，終於讓尷尬的男主角盧廣仲稍微回神， 沒想到輪到他分享時，卻越講越激動，現場瀰漫著焦慮氛圍， 他試圖用僵硬的笑容掩蓋，但大家早已察覺異樣， 此時男主角的意識中，才漸漸浮現出刻在心底那位女孩的臉。 美秀集團團員分享在拍攝現場，盧廣仲為了讓大家入戲，因此不斷在片場即興「嚇」 團員，在酒吧的聊天場景中，盧廣仲多次即興加戲， 譬如把薯條丟進水裡、徒手抓起麵條，或者突然用力撕開雞翅等 等，美秀集團表示：「他每次都有新的花招，真的非常好笑！」
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作為第三張專輯的先行曲，〈手機錢包鑰匙菸〉
美秀集團分享在某次練團結束後，聽見團員在離開前默念著「
團員笑說一開始只想到與盧廣仲共同創作，
盧廣仲在MV拍攝現場即興脫稿演出，只為讓美秀集團快速入戲
盧廣仲飾演一位對現實麻木的情傷男子，開頭便無神地走出家門，複誦著「手機、錢包、鑰匙、菸」
到了酒吧後，