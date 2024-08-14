盧廣仲街頭憔悴模樣被捕獲　自揭「情傷內幕」笑容超僵硬

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▲盧廣仲（中間）在MV中強顏歡笑，身邊人都發現他的狀態不好。（圖／美秀集團 Amazing Show）

▲盧廣仲發揮演技，拿下招牌眼鏡又蓄鬍，演出情傷的難過模樣。（圖／美秀集團 Amazing Show）

出身自嘉義的賽博台客樂團美秀集團 Amazing Show，新歌〈手機錢包鑰匙菸〉重磅邀請三金大滿貫創作鬼才盧廣仲共同創作並擔任製作人，盧廣仲更出演〈手機錢包鑰匙菸〉MV 男主角大飆演技，曾以《花甲男孩轉大人》一舉奪下金鐘最佳新人與視帝的盧廣仲，這次在MV中飾演一位帶著情傷度日的男子，身為演員前輩的他，在拍攝現場透過各種花招不斷加戲「嚇」團員，讓美秀集團直呼：「不愧是金鐘影帝，除了入戲快還能帶我們這些演戲初心者進入狀況，真的是收穫滿滿！」作為第三張專輯的先行曲，〈手機錢包鑰匙菸〉將大眾習慣用來提醒自己攜帶隨身物品的「手機、錢包、鑰匙」口號，延伸概念寫成新歌。創作靈感為，認為理所當然擁有的東西，有一天突然消失了，最不應該不見的東西不見了。例如與穩交多年對象的女友分手，心裡總是覺得空空的，相當不適應的心情。美秀集團分享在某次練團結束後，聽見團員在離開前默念著「手機錢包鑰匙菸」口訣，產生靈感誕生出副歌旋律，接著又想到：「從生活中看似渺小的事物，隱喻背後巨大的情緒，最擅長使用這樣寫作手法的人應該就是廣仲了吧！」因此迅速將副歌簡單錄製完成，並鼓起勇氣傳給了盧廣仲並邀請他共同創作，沒想到竟深受盧廣仲喜愛，並立刻寫了主歌回傳給團員，〈手機錢包鑰匙菸〉單曲便在這樣一來一往中完成。團員笑說一開始只想到與盧廣仲共同創作，沒想到後來衍伸成由盧廣仲擔任製作人、完成了編曲，「廣仲就這樣一步一步栽進這首歌，整個人出不來，很可愛，真的超級感謝他！」最後在團員的盛情邀約下，又成功讓盧廣仲答應主演〈手機錢包鑰匙菸〉MV。盧廣仲飾演一位對現實麻木的情傷男子，開頭便無神地走出家門，複誦著「手機、錢包、鑰匙、菸」的同時，他將門關上後才驚覺自己又忘記帶鑰匙，被反鎖在門口無奈的他懊惱地一動也不動。到了酒吧後，他一面等待好友到場，一面自顧自地與陌生女子聊著天，尷尬了幾回，飾演男主角好友的美秀集團團員登場後，大夥兒滔滔不絕地聊著天，終於讓尷尬的男主角盧廣仲稍微回神，沒想到輪到他分享時，卻越講越激動，現場瀰漫著焦慮氛圍，他試圖用僵硬的笑容掩蓋，但大家早已察覺異樣，此時男主角的意識中，才漸漸浮現出刻在心底那位女孩的臉。美秀集團團員分享在拍攝現場，盧廣仲為了讓大家入戲，因此不斷在片場即興「嚇」團員，在酒吧的聊天場景中，盧廣仲多次即興加戲，譬如把薯條丟進水裡、徒手抓起麵條，或者突然用力撕開雞翅等等，美秀集團表示：「他每次都有新的花招，真的非常好笑！」