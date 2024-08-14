謝京穎才新婚突把LINE群組退光！她IG長文道歉：不要大驚小怪

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▲謝京穎因為一口氣退光群組，IG發長文致歉，請大家不要大驚小怪。（圖／謝京穎IG）

▲謝京穎（右2）自曝這張合照她等了1年多，去年Energy首合體，她因為向劇組請錯假，導致無法到場。（圖／謝京穎臉書）

藝人謝京穎6月與張書偉辦婚禮，正式成為張太太，她忙拍民視《愛的榮耀》之前領便當下車，還被猜測是否有孕，她出面否認。她時常在社群分享生活美照，今（14）日在限動突然在IG發文宣布自己把LINE群組退光，同時向朋友表示歉意，「請大家不要大驚小怪。」謝京穎在IG限動表示，自己手機有上百個群組，平常也不太會使用，訊息常常傳錯人，所以想說大整理，一口氣把所有群組通通都刪掉了，但這樣做導致有人來關心她怎麼了：「為什麼要刪群組？為什麼要退群組？」她收到許多關心，一一回覆太多了，乾脆統一說明。謝京穎解釋，「我真的沒有怎麼樣，我就是很久沒有使用LINE，不太會用而已，請大家不要大驚小怪。」同時也跟朋友說：「驚擾到了所有朋友跟你們說聲抱歉。」謝京穎和書偉甜蜜新婚，日前才去參加老公所屬男團Energy台北小巨蛋演唱會，她當時分享與Energy的合照，她透露這張照片等了1年多，去年Energy合體時她向劇組請假想去看演出，卻請錯日期，她笑無奈表示，「想起來就覺得自己好蠢。」現在終於能夠看到演唱會超幸福。