牛棚輪流失守！中信兄弟5：3戰勝富邦悍將　詹子賢棒打富藍戈建功

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▲味全龍隊瑪仕革斯·俄霸律尼在9局上滿壘時，一棒敲出滿貫砲，讓比數來到6分差，提前將比賽勝負定下。（圖／味全龍提供）

富邦悍將和中信兄弟今（14）日進行在台東球場的第2戰，兄弟洋投克迪前6局封鎖富邦打線，但在7局出現狀況，隨後接手的王凱程、吳俊偉也都有失分，遭到富邦追平比數。比賽進行到8局下，富邦牛棚投手也出現狀況，陷入滿壘危機，結果富邦打線在前6局都遭到洋投克迪封鎖，沒有打下分數，而克迪7局續投，但比賽8局下輪到富邦牛棚出狀況，失分後的吳俊偉完成跨局投球，在9局上讓富邦打線三上三下，其中包含2次三振， 最終幫助兄弟以2分差收下勝利，中止球隊近期的2連敗。統一7-ELEVEn獅開局就展現前段棒次火力，攻佔上一、三壘後，靠著蘇智傑、潘傑楷的安打送回分數，首局打完統一2：0領先味全。7局上，雙方一路維持2分差直到9局上，統一在一、二壘有人的狀況下，選擇用故意四壞球避開吉力吉撈．鞏冠，沒想到，