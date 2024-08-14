牛棚輪流失守！中信兄弟5：3戰勝富邦悍將　詹子賢棒打富藍戈建功

富邦悍將和中信兄弟今（14）日進行在台東球場的第2戰，兄弟洋投克迪前6局封鎖富邦打線，但在7局出現狀況，隨後接手的王凱程、吳俊偉也都有失分，遭到富邦追平比數。比賽進行到8局下，富邦牛棚投手也出現狀況，陷入滿壘危機，結果兄弟換上詹子賢代打建功，面對富藍戈敲出左外野方向安打，送回2分，幫助球隊最終以5：3獲勝，詹子賢自然獲選為單場MVP。
兩方牛棚輪流失火 詹子賢代打建功
富邦打線在前6局都遭到洋投克迪封鎖，沒有打下分數，而兄弟則靠著許基宏在2局下的1發兩分砲開張，且在3局下又靠著陳俊秀帶有1分打點的二壘安打，將比分領先擴大到3：0。
克迪7局續投，但接連被富邦敲出安打，失掉1分後退場，改由王凱程、吳俊偉接下投球任務，但2人都各失1分，8局結束富邦3：3追平兄弟。比賽8局下輪到富邦牛棚出狀況，張奕投出3個四壞球保送，製造滿壘危機，富藍戈沒能完成拆炸彈任務，被詹子賢敲出左外野方向的深遠安打，為兄弟添下2分超前分。
失分後的吳俊偉完成跨局投球，在9局上讓富邦打線三上三下，其中包含2次三振， 最終幫助兄弟以2分差收下勝利，中止球隊近期的2連敗。
味全火力大升級 9局轟炸滿貫砲
統一7-ELEVEn獅開局就展現前段棒次火力，攻佔上一、三壘後，靠著蘇智傑、潘傑楷的安打送回分數，首局打完統一2：0領先味全。比賽進行到4局上，味全獲得滿壘進攻機會，張祐嘉敲出德州安打建功，一次送回壘上2名跑者，將比數追成2：2平手。
7局上，潘威倫連續被敲出2支安打後，陳品捷敲出帶有超前分的左外野落地安打，統一後續換上陳韻文登板，再失掉1分後才抓下最後出局數，味全取得4：2領先。
雙方一路維持2分差直到9局上，統一在一、二壘有人的狀況下，選擇用故意四壞球避開吉力吉撈．鞏冠，沒想到，下一棒的瑪仕革斯．俄霸律尼直接敲出右外方向的全壘打，不僅是個人生涯首支滿貫砲，同時也讓味全最終以8：2寫意收下勝利。
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富邦打線在前6局都遭到洋投克迪封鎖，沒有打下分數，而兄弟則靠著許基宏在2局下的1發兩分砲開張，且在3局下又靠著陳俊秀帶有1分打點的二壘安打，將比分領先擴大到3：0。
克迪7局續投，但接連被富邦敲出安打，失掉1分後退場，改由王凱程、吳俊偉接下投球任務，但2人都各失1分，8局結束富邦3：3追平兄弟。比賽8局下輪到富邦牛棚出狀況，張奕投出3個四壞球保送，製造滿壘危機，富藍戈沒能完成拆炸彈任務，被詹子賢敲出左外野方向的深遠安打，為兄弟添下2分超前分。
失分後的吳俊偉完成跨局投球，在9局上讓富邦打線三上三下，其中包含2次三振， 最終幫助兄弟以2分差收下勝利，中止球隊近期的2連敗。
味全火力大升級 9局轟炸滿貫砲
統一7-ELEVEn獅開局就展現前段棒次火力，攻佔上一、三壘後，靠著蘇智傑、潘傑楷的安打送回分數，首局打完統一2：0領先味全。比賽進行到4局上，味全獲得滿壘進攻機會，張祐嘉敲出德州安打建功，一次送回壘上2名跑者，將比數追成2：2平手。
7局上，潘威倫連續被敲出2支安打後，陳品捷敲出帶有超前分的左外野落地安打，統一後續換上陳韻文登板，再失掉1分後才抓下最後出局數，味全取得4：2領先。
雙方一路維持2分差直到9局上，統一在一、二壘有人的狀況下，選擇用故意四壞球避開吉力吉撈．鞏冠，沒想到，下一棒的瑪仕革斯．俄霸律尼直接敲出右外方向的全壘打，不僅是個人生涯首支滿貫砲，同時也讓味全最終以8：2寫意收下勝利。