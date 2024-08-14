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美7月CPI如期放緩「重回2字頭」　創自2021年3月以來最低升幅

國際中心楊智傑／綜合報導

▲美股本週迎來「超級數據週」，今（14）公布的7月消費者物價指數（CPI）低於市場預期，保住了聯準會下月降息的希望。圖為紐約證券交易所。（圖／美聯社／達志影像）
▲美股本週迎來「超級數據週」，今（14）公布的7月消費者物價指數（CPI）低於市場預期，保住了聯準會下月降息的希望。圖為紐約證券交易所。（圖／美聯社／達志影像）
美股本週迎來「超級數據週」，其中最受矚目的就是由美國勞工統計局 （BLS） 周三公布的7月消費者物價指數（CPI）。根據最新報告，美國7月CPI年增2.9%，比起經濟學家預期的3.0%還低，同時也是自2021年3月以來，該數據首度低於3%。

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根據《華爾街日報》、《紐約時報》最新消息，美國勞工部最新報告指出，美國7月整體消費者物價指數（CPI）按年升2.9%，比起6月與市場預期的3%還要低了0.1個百分點；按月來看則成長 0.2%，符合市場預期，但比6月收縮0.1%。

至於受到聯準會青睞的通膨指標，也就是剔除了食品與能源成本等波動項目的核心CPI方面則年增3.2%、月增0.2%，同樣符合市場預期，前者略低於6月的3.3%，後者略高6月前值 0.1%。

這是美國CPI連續第四個月下降，核心CPI年增率也創下自 2021年初以來的最低增速，《紐約時報》認為這對現任總統拜登（Joe Biden）和民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）來說是個值得大肆慶祝的好消息，此外美國通膨增速的放緩也意味著聯準會保住下個月降息的希望。

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