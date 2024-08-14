南韓192公分擊劍男神勇奪2金！超高顏值曝光　腹肌炸裂粉絲嗨翻

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▲吳尚旭以金牌為主題拍了寫真，好身材一覽無遺。（圖／IG wkorea）

替南韓出戰2024巴黎奧運的擊劍國手吳尚旭（오상욱），這次在比賽中替國家拿下男子團體軍刀項目和男子軍刀項目雙面金牌，凱旋歸國，並受邀登上知名節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，甚至還拍攝寫真，讓擁有192公分身高，並保有冰塊腹肌好身材的吳尚旭擄獲大票粉絲。今年27歲的吳尚旭，不僅擁有結實的肌肉，還有192公分的模特身高，而他暖男般的臉蛋也讓粉絲為之瘋狂，過去他就曾出戰上1次的東京奧運，還曾在2019年的世錦賽中奪下個人組冠軍。《w korea》日前也曝光幾張吳尚旭的個人照，掀起雜誌的訂購潮，而照片中也可以看到，這次拍攝主題以金牌和劍為主，寫真照中的吳尚旭整個人非常陽剛，眼神非常銳利，幾張裸露上身的畫面更是養眼，胸肌和腹肌全都展現，讓粉絲嗨翻。事實上，出生於大田的吳尚旭，從小就受哥哥的影響，跟著開始學習擊劍，一開始父母非常反對，表示家中經濟狀況吃緊，不過直到有教練看中他的能力，表示願意帶領他後，一家人也終於同意吳尚旭踏入擊劍的領域，如今成功為國家拿下兩金，也讓他「南韓劍擊戰神」的封號實至名歸。