國小籃球夏季聯賽／新北二國小奪下冠軍！安坑、永平個別稱王封后

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▲新北永平國小林愷婕全場攻下10分，但指給自己打7分表現，因為只有籃板貢獻較好，但在籃下放槍太多讓球隊打得很掙扎有點自責。（圖／國小體總提供）

▲新北永平國小擊敗台南永康國小，以七連勝摘下夏季聯賽六女組后冠。（圖／國小體總提供）

▲新北安坑國小總教練康昭翔帶領球隊奪下冠軍，獲頒最佳教練獎。（圖／國小體總提供）

▲活動大會的會長同時也是台中出身的立法院江啟臣副院長，不僅賽後為各獎項獲獎者頒獎，也同時全程觀賞冠軍賽。（圖／國小體總提供）

2024全國小學籃球夏季聯賽昨（14）日在台中大智國小進行各級別冠亞軍賽，結果男女組的冠軍都由新北的國小收下，，不但拿到7分且採用壓迫戰術反倒只讓永平國小拿到2分，以8 :17進入下半場。第三節雙方產生過多的失誤陷入混戰，全場攻下10分的林愷婕及7分的呂沂潔也讓她們獲得最有價值球員，總教練王維陞賽後受訪時表示，球員無法在短時間內融入比賽容易讓球隊陷入苦戰，賽前有看對手出賽的影片，也擬定好防守策略，一直提醒球員只要一球一球慢慢打一定有機會拿下這場比賽。六男甲組的冠軍戰則是上演新北內戰，由網溪國小出戰來勢洶洶的安坑國小，「大魔王」安坑國小首節以21:6壓倒性的領先網溪國小，但第二節網溪國小掌握進攻節奏，趁對方主力輕敵下頻頻抄球快攻，再配合外線冷箭打出一波11:5的攻勢，帶著17:26的比數來到下半場。第三節開賽網溪國小仍以快速球風對付安坑國小，並且採包夾戰術圍堵安坑國小高大球員造成不少失誤，第三節也以15:13扳回一城。安坑國小在前六場均以大比分輾壓對手，唯有這場是以3分險勝，同時康昭翔也說道，賽後王昱樵表示這場比賽打最累的一場，現在只想好好大吃及大睡，可以的話能打幾場電動遊戲有更好。