國小籃球夏季聯賽／新北二國小奪下冠軍！安坑、永平個別稱王封后

2024全國小學籃球夏季聯賽昨（14）日在台中大智國小進行各級別冠亞軍賽，結果男女組的冠軍都由新北的國小收下，新北永平國小在女子組冠軍戰，以39：18擊敗台南永康國小，以七連勝摘下夏季聯賽六女組后冠。男子組賽事部分，安坑國小擊敗同樣在新北的網溪國小，以3分之差奪下冠軍。
永平一路維持領先 下半場爆發拉開分差
女子六年級組冠軍戰率先登場，由新北永平國小對決台南永康國小，永平國小開賽就給對方下馬威，以15 :1拉開差距，不過第二節主力球員未進入狀況，讓永康國小有了可趁之機，不但拿到7分且採用壓迫戰術反倒只讓永平國小拿到2分，以8 :17進入下半場。第三節雙方產生過多的失誤陷入混戰，所幸末節永平國小回過神來，呂沂潔跳出來掌控局面，按照教練的指示穩住節奏，再配合得分主力林愷婕多次切入造成破壞，第四節就以14:6的差距甩開對手糾纏，最終以39:18獲勝，同時以七連勝摘下夏季聯賽六女組后冠。
全場攻下10分的林愷婕及7分的呂沂潔也讓她們獲得最有價值球員，總教練王維陞賽後受訪時表示，球員無法在短時間內融入比賽容易讓球隊陷入苦戰，雖然半場領先二位數，不過對方也追得很快，所以在第三節提醒所有球員看看計分板上的比數，不要把領先的局面打得像落後般的急躁。
賽前有看對手出賽的影片，也擬定好防守策略，一直提醒球員只要一球一球慢慢打一定有機會拿下這場比賽。呂沂潔自認為今日表現不是很理想，希望回去後能再加強投籃訓練。而林愷婕給自己打7分表現，只有籃板貢獻較好，但在籃下放槍太多讓球隊打得很掙扎有點自責。
新北內戰白熱化 撕裂禁區奪勝利
六男甲組的冠軍戰則是上演新北內戰，由網溪國小出戰來勢洶洶的安坑國小，「大魔王」安坑國小首節以21:6壓倒性的領先網溪國小，但第二節網溪國小掌握進攻節奏，趁對方主力輕敵下頻頻抄球快攻，再配合外線冷箭打出一波11:5的攻勢，帶著17:26的比數來到下半場。
第三節開賽網溪國小仍以快速球風對付安坑國小，並且採包夾戰術圍堵安坑國小高大球員造成不少失誤，第三節也以15:13扳回一城。第四節網溪國小多點開花，但安坑國小主力王昱樵及蘇宥恩開始改打陣地戰，頻頻在對方禁區撕裂防守得逞，讓對手最後氣力放盡，最終42:45飲恨。
安坑國小在前六場均以大比分輾壓對手，唯有這場是以3分險勝，賽後總教練康昭翔表示，對方打得不會比我們差，我們也是靠著古易恩的切入破壞及王昱樵的綠葉角色默默做苦工而險勝，當然還有蘇宥恩在禁區的貢獻。
同時康昭翔也說道，最感謝的是江啓臣副院長邀請主辦單位中華民國國小體育總會能在台中舉辦這次賽事，讓我們看到許多在雙北辦比賽時沒見過的對手，尤其是台中大肚及大智國小，球風紮實、觀念及跑位都是我們必須學習的。賽後王昱樵表示這場比賽打最累的一場，現在只想好好大吃及大睡，可以的話能打幾場電動遊戲有更好。
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女子六年級組冠軍戰率先登場，由新北永平國小對決台南永康國小，永平國小開賽就給對方下馬威，以15 :1拉開差距，不過第二節主力球員未進入狀況，讓永康國小有了可趁之機，不但拿到7分且採用壓迫戰術反倒只讓永平國小拿到2分，以8 :17進入下半場。第三節雙方產生過多的失誤陷入混戰，所幸末節永平國小回過神來，呂沂潔跳出來掌控局面，按照教練的指示穩住節奏，再配合得分主力林愷婕多次切入造成破壞，第四節就以14:6的差距甩開對手糾纏，最終以39:18獲勝，同時以七連勝摘下夏季聯賽六女組后冠。
全場攻下10分的林愷婕及7分的呂沂潔也讓她們獲得最有價值球員，總教練王維陞賽後受訪時表示，球員無法在短時間內融入比賽容易讓球隊陷入苦戰，雖然半場領先二位數，不過對方也追得很快，所以在第三節提醒所有球員看看計分板上的比數，不要把領先的局面打得像落後般的急躁。
賽前有看對手出賽的影片，也擬定好防守策略，一直提醒球員只要一球一球慢慢打一定有機會拿下這場比賽。呂沂潔自認為今日表現不是很理想，希望回去後能再加強投籃訓練。而林愷婕給自己打7分表現，只有籃板貢獻較好，但在籃下放槍太多讓球隊打得很掙扎有點自責。
新北內戰白熱化 撕裂禁區奪勝利
六男甲組的冠軍戰則是上演新北內戰，由網溪國小出戰來勢洶洶的安坑國小，「大魔王」安坑國小首節以21:6壓倒性的領先網溪國小，但第二節網溪國小掌握進攻節奏，趁對方主力輕敵下頻頻抄球快攻，再配合外線冷箭打出一波11:5的攻勢，帶著17:26的比數來到下半場。
第三節開賽網溪國小仍以快速球風對付安坑國小，並且採包夾戰術圍堵安坑國小高大球員造成不少失誤，第三節也以15:13扳回一城。第四節網溪國小多點開花，但安坑國小主力王昱樵及蘇宥恩開始改打陣地戰，頻頻在對方禁區撕裂防守得逞，讓對手最後氣力放盡，最終42:45飲恨。
安坑國小在前六場均以大比分輾壓對手，唯有這場是以3分險勝，賽後總教練康昭翔表示，對方打得不會比我們差，我們也是靠著古易恩的切入破壞及王昱樵的綠葉角色默默做苦工而險勝，當然還有蘇宥恩在禁區的貢獻。
同時康昭翔也說道，最感謝的是江啓臣副院長邀請主辦單位中華民國國小體育總會能在台中舉辦這次賽事，讓我們看到許多在雙北辦比賽時沒見過的對手，尤其是台中大肚及大智國小，球風紮實、觀念及跑位都是我們必須學習的。賽後王昱樵表示這場比賽打最累的一場，現在只想好好大吃及大睡，可以的話能打幾場電動遊戲有更好。