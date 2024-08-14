癲癇駕車？成大女職員釀1死4傷　醫籲理性看待：多數人服藥可控制

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一名任職成功大學圖書館的林姓女職員，疑因開車期間癲癇發作，而在校外的大學路上釀成1死4傷意外，也讓不少民眾對於考取汽機車駕照的標準展開討論。台灣癲癇之友協會榮譽理事長、林口長庚醫院腦神經內科醫師施茂雄今（14）日接受《NOWnews今日新聞》記者電訪表示，一般而言癲癇發作的原因，除了患者沒有按時服藥，還有情緒、睡眠、感冒發燒等也是影響的因子，此時就要盡量減少開車。他也指出，多數癲癇病人是可藉由藥物控制症狀過上正常生活，不該受到外界的誤解、歧視變得自暴自棄。回顧此案，一名在成功大學圖書館擔任職員的林姓女子，8月12日下午5時許駕車離開校區期間，突然高速衝撞其他車輛，釀成1死4傷悲劇，而她事後自述當時癲癇發作，車輛才會失去控制，詳細案情仍由由檢方調查當中。另一方面，台灣原本禁止癲癇患者考取汽機車駕照，但因考量該規定不符聯合國身心障礙者權利公約（CRPD），也有歧視身心障礙者之嫌，後來交通部就經多年研議，才於2020年9月7日放寬癲癇患者考領駕駛執照的標準。施茂雄表示，約有接近半數的癲癇患者發病原因不明，還有少數源自遺傳，其他的因子包括頭部外傷、高燒造成腦部傷害，有的病人則在癲癇發作後去醫院檢查，發現腦部有長腦瘤或有血管畸形、過小的血管，也有中風過後遺的病灶產生的癲癇，因此不是只有一種致病因素，而且發作過後就像船過水無痕，由於只是瞬間的大腦細胞異常放電，檢查的時候結果可能顯示完全正常，所以除了例行的腦波檢測、電腦斷層掃描，家屬、朋友觀察到的患者狀況，往往也是協助醫師診斷疾病的要素。另一方面，施茂雄提到，一般而言癲癇患者發病的原因，除了沒有按時服用抗癲癇藥，還有情緒、睡眠、感冒發燒等也是影響的因子，此時就要盡量減少開車，而非為了貪圖一時的方便，造成社會大眾的安全疑慮，一旦發現近期症狀頻繁發作，也可改搭計程車、公車等其他運輸工具，很多方法都能盡量降低發生意外的機會。不過要是癲癇患者都有按時服用藥物穩定病況、多年未再發病而且符合法律規定，由於每人都有提高個人生活品質的機會，「當然要開放給他們開車。」台灣神經罕見疾病學會理事長、台北榮總神經醫學中心癲癇科主任劉祐岑接受《NOWnews今日新聞》記者電訪，更進一步提到，交通部放寬可控制癲癇疾病者考領駕駛執照，主要針對的是輕症、良性的患者為主，除了2年以上沒有發作症狀，還要經由醫師專業診斷、開具證明其可控制症狀不發作。她也提到，在開放穩定控制的癲癇患者考取駕照之後，公路局的交通事故統計，符合安全駕駛條件的癲癇患者發生交通事故的機率，相較沒有癲癇的民眾沒有特別突出，「如果是輕症患者，也有按時服藥確實症狀控制良好，其實就也沒有必要剝奪開車的權利。」施茂雄指出，目前國內治療癲癇主要的方式還是要靠藥物，因此規律服用抗癲癇藥，多數病人達到理想的控制效果，從而過上正常的生活，照樣可以升學念大學、留學、從事各類職業，但有癲癇病人由於外界的誤解、歧視，導致自己歧視自己、看不起自己、覺得很自卑而去放棄自己，反而沒有必要這樣自暴自棄，他也以台灣癲癇之友協會榮譽理事長的身分呼籲，社會大眾能夠接納癲癇患者，其實他們就跟普通大眾沒有兩樣。最後，針對家中硬體設施如何便於照顧癲癇患者，施茂雄指出，包括盡量要讓家中廚具固定，不要有塌下來、倒下來的機會，還有一些廚具、桌椅盡量不要有尖銳的角度、電器像是電風扇、電視機、電暖爐的電線不要過長、正對樓梯房間的門安裝、設計不要往外開，最好是要往裡面開。再者則是廁所的門安裝、設計要往外開，如此一來癲癇患者萬一症狀發作跌倒，才不會因剛好堵住門口，無法及時給予急救，至於洗澡的蓮蓬頭最好直接粘在牆壁，免得癲癇患者症狀發作身體不由自主扭動，剛好又把脖子、身體繞一圈，空間規劃上以淋浴代替浴缸為妥。