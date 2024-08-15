林益全生涯2000安達成！傳說中的「神全T」夢幻登場　99元加價購

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中職最速兩千安是張泰山在2013年以1720場、7152打席達成，但林益全也打破此項紀錄。獅隊也推出「神全T」復刻商品。（圖／林益全粉絲團）

中職統一獅14日晚間在嘉義市球場和味全龍進行2連戰首場，林益全挑戰生涯2000安里程碑成功，他是中職史上第3人、現役唯一，此外，林益全也是是繼張泰山（2134）和彭政閔（2044），達成2000安的第3人，而他生涯累積209轟，2009安、209轟，也是繼張泰山後，中職史上第二人。7局下獅隊以2：4落後，林益全的第3個打席，獅隊立即推出印有「神全」字樣的球衣跟相關T恤，今晚很開心也很激動的完成生涯2000安的紀錄，回想了一下，曾經只是希望能踏上職業舞台的夢想就滿足了，但真的沒想過，隨著穩定的出賽，教練的信任，一步一步的把夢想闊大，完成了2000安，200轟，千分打點的里程碑，在來我要謝謝長久以來贊助我可以打下這麼多輝煌紀錄的(賢哥)，謝謝你提供這麼好的裝備給我，謝謝nike十多年的照顧。謝謝所有支持我的球迷，還有喜歡中華職棒的球迷，還有我的後援會的所有好朋友，一直追隨我到現在，辛苦你們了最後我要感謝的是我的家人一直在我身邊當最強後盾，謝謝我兒子當我的小小打擊教練，謝謝女兒是我的英文跟曼陀羅的小老師，更要謝謝我的老婆，隨時的叮嚀，鼓勵，我愛你謝謝我的訓練師(弘偉Matt)，營養師(陳曦)你們也辛苦了，可以忍受偶爾的任性對了忘記補充，我的老婆現在是國學易經老師，精油療癒師，跟心理諮商師，姐姐是精油療癒師，數字易經諮商師，謝謝你們兩個引導我內心最深層的小孩療癒他，讓他找回原始的快樂跟積極向上的正面能量。