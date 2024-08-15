緬甸傳軍事政變！最高領導人敏昂萊疑遭扣押　政府駁斥謠言

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緬甸近日傳出軍事政變的消息，多名高階軍官據傳羈押軍政府最高領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing），引發外界關注。緬甸軍方迅速駁斥，並表示這是異議人士刻意在中國外交部長王毅訪緬前夕散布謠言。報導指出，敏昂萊近期因政府軍在多個戰區失利，部分領土被少數民族武裝組織佔領，使他面臨強烈批評。8月13日開始，在社群媒體出現多則文章，聲稱高級軍官在緬甸首都內比都羈押敏昂萊，並計劃更換軍政府的最高領導層。對此，緬甸軍政府發佈正式聲明強烈否認。聲明指出，這些訊息不過是惡意宣傳手段，目的是破壞國家的和平與穩定。軍政府同時指責那些傳播假消息的人是「叛徒」，企圖製造混亂。值得注意的是，中國外交部長王毅於8月14日訪問緬甸，與敏昂萊舉行會談，雙方計劃深化雙邊合作。這次訪問被認為對緬甸的政治穩定和地區局勢有重要影響。在當前緬甸局勢高度緊張的背景下，政變傳聞無疑加劇了外界對緬甸政局的擔憂。儘管軍方已澄清此事為謠言，但敏昂萊面臨的挑戰仍在加劇，尤其是在政府軍不斷失利、民間動蕩不安的情況下，他的領導地位變得更加不穩定。這次事件不僅暴露緬甸國內的權力鬥爭，也凸顯敏昂萊在應對內部危機和外部壓力時所面臨的複雜局面。未來，緬甸的政治走向仍充滿不確定性，外界將密切關注事態的發展。緬甸自2021年軍事政變以來，局勢持續動蕩。軍政府與少數民族武裝組織、民主運動勢力之間的衝突不斷，導致國內安全局勢日益惡化。敏昂萊作為軍政府的領導人，一直努力鞏固權力，但隨著戰事的拖延和政府軍的失利，反對聲音逐漸增多。在這種情況下，任何關於政變的傳聞都會引發外界的高度關注。與此同時，緬甸與中國的關係也在這一背景下變得愈發重要，中國的支持對軍政府的生存至關重要。