競爭更強！東超新增隊伍成10隊　新北國王雖離開PLG仍保有參賽權

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲桃園璞園領航猿首次取得東超資格。（圖／資料照，記者葉政勳攝 , 2024.06.12）

香港東方（Hong Kong Eastern）和澳門黑熊（Macau Black Bears ）正式確認參與2024-2025賽季的東亞超級聯賽（EASL，簡稱：東超）的冠軍爭奪，此舉也代表東亞地區最頂級職業籃球聯賽實現了擴隊的重大發展，香港東方和澳門黑熊的加入，使2024-2025賽季東超參賽隊伍從8支增加到了10支。值得一提的是，東超的官方聲明中，新加盟的2支球隊將首次東亞籃球冠軍聯賽帶到大灣區，分別在各自主場城市——中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區進行小組賽階段的主場比賽。在即將到來的2024-2025賽季，香港東方和澳門黑熊將和來自臺灣以及日本、韓國、菲律賓的強權球隊角逐東亞冠軍。香港東方是中國香港特別行政區最富傳奇色彩的球隊之一，也是該地區最頂級籃球聯賽的衛冕冠軍，2023年，該隊贏得了隊史第3個香港甲一聯賽冠軍，也是東南亞職業籃球聯賽（ABL）2016-2017賽季和2023年的總冠軍獲得者。在2024-2025賽季的東超小組賽階段，香港東方被分在了A組並將與同組的B聯盟衛冕冠軍廣島蜻蜓（Hiroshima Dragonflies）、KBL聯盟亞軍水原音速彈（Suwon KT Sonicboom）、P.LEAGUE+聯盟亞軍桃園璞園領航猿（Taoyuan Pauian Pilots）、PBA聯盟委員盃冠軍生力啤酒人（San Miguel Beermen）展開較量。澳門黑熊成立於2018年，是中國澳門特別行政區的首支籃球職業俱樂部球隊，不僅是澳門籃球聯賽衛冕冠軍，還代表該地區參加了ABL等亞洲地區的籃球賽事。東超首席執行官李小龍（Henry Kerins）表示：「經過多年努力，東超正變得越來越大，也越來越好。一直以來東超都致力於擴大和引進更多的聯賽，以代表更多的亞洲國家和地區角逐東亞冠軍，由於區域性聯賽的強烈需求和意願，我們只能加快步伐。」「令人欣慰的是，2024-2025賽季的東超擁有了2張實力強大的新面孔，並且是來自全球最大的籃球市場之一——中國大灣區的2個令世界驚嘆的世界一線城市。新加入的2支球隊全都是所有權清晰，全都擁有成為亞洲籃球大品牌的野心。香港東方和澳門黑熊將在2024-2025賽季，與東超已經確認的來自臺灣以及日本、韓國、菲律賓的最強球隊展開較量，球迷們完全可以期待超出想像力的強強對決。」香港東方籃球俱樂部領隊蔡芳裕先生（Wilson Choi）說道：「一直以來中國香港特別行政區都在努力打造能夠代表本地籃球最高水準的職業球隊，現在香港東方做到了，我們將在2024-2025賽季迎戰東亞地區的最強球隊。香港東方希望成為亞洲籃球的生力軍，並帶動中國香港特別行政區成為亞洲籃球版圖的強有力代表。」澳門黑熊籃球俱樂部總經理彭鵬先生（Lukas Peng）說道：「近年來澳門黑熊隊在ABL聯賽展示了自己的實力，我們正加大投入以便應對東超更激烈的競爭，挑戰亞洲最強球隊，很自豪能在 2024-2025賽季代表中國澳門特別行政區和大灣區參加東超聯賽。」經歷了2023-2024賽季歷史性的主客場賽季後，正全力籌備2024-2025賽季的東超再創新歷史，新賽季的賽程將為東亞地區的部分最大城市，以及最大籃球市場帶來一系列的史詩級比賽。東超還同時宣佈將與眾多品牌和轉播平臺建立商業合作夥伴關係：東超致力於為商業合作夥伴提供獨特機會，以幫助其與亞洲最令人興奮的全新職業體育賽事保持一致性，並深入觸及該地區龐大、年輕和不斷增長的籃球受眾。數量逐年增長的電視及串流媒體平臺矩陣，則令東亞以及世界各地的球迷能夠比以往任何時候都更便利的欣賞該地區最好的球隊和球員在2024-2025賽季進行的最頂級對抗，並參與形式多樣的互動活動。