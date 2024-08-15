TPBL／夢想家陣容再升級！波蘭聯賽冠軍賽MVP霍爾曼正式加盟

今夏大補強的TPBL夢想家球團正式宣布簽下新洋將，現年27歲的霍爾曼（Aric Holman）身高208公分，體重102公斤。來自美國肯塔基州的歐文斯伯勒(Owensboro)，畢業於NCAA D1的密西西比州立大學(Mississippi State University)。上個賽季效力於波蘭職業聯賽（Orlen Basket Liga, OBL)，賽季平均14.7分 7籃板 2.5助攻1.2 抄截1.2阻攻，帶領所屬球隊奪下波蘭盃冠軍，霍爾曼在冠軍賽中更以場均得分18.25分，三分命中率突破4成的表現獲得冠軍賽最有價值球員的殊榮。
霍爾曼職業生涯效力於德國、波多黎各、義大利等職業聯賽也曾受邀參與NBA夏季聯賽代表湖人、塞爾提克、火箭隊。並於2021-22被聖安東尼奧馬刺簽下進入熱身賽名單，隨後在奧斯汀馬刺隊（NBA G league）打滿一季，繳出10.5分5.5籃板2助攻1.6阻攻數據。
霍爾曼出色的籃板能力將提升夢想家禁區防守，靈活的移動力更能加快球隊在四號位上的節奏。同時他的外線能讓夢想家的進攻空間更加擴展。
福爾摩沙夢想家總經理韓駿鎧表示：「很開心霍爾曼可以加入我們的大家庭，這一季的補強都希望能圍繞著冠軍目標來打造，包含這次洋將選擇，球隊看中他有敏捷的移動能力和有優良外線手感，上季霍爾曼率領所屬球隊奪冠並拿下FMVP，這樣的冠軍基因正是我們需要的，期待他將冠軍能量帶進夢想家。」
霍爾曼對於加入團隊既開心又期待，並透露：「夢想家是很適合自己的球風打法，期待能善用自己對比賽的理解在進攻或防守端可以幫助球隊。為球隊帶來更多勝利，最終朝向冠軍。」
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霍爾曼出色的籃板能力將提升夢想家禁區防守，靈活的移動力更能加快球隊在四號位上的節奏。同時他的外線能讓夢想家的進攻空間更加擴展。
福爾摩沙夢想家總經理韓駿鎧表示：「很開心霍爾曼可以加入我們的大家庭，這一季的補強都希望能圍繞著冠軍目標來打造，包含這次洋將選擇，球隊看中他有敏捷的移動能力和有優良外線手感，上季霍爾曼率領所屬球隊奪冠並拿下FMVP，這樣的冠軍基因正是我們需要的，期待他將冠軍能量帶進夢想家。」
霍爾曼對於加入團隊既開心又期待，並透露：「夢想家是很適合自己的球風打法，期待能善用自己對比賽的理解在進攻或防守端可以幫助球隊。為球隊帶來更多勝利，最終朝向冠軍。」