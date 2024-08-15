TPBL／夢想家陣容再升級！波蘭聯賽冠軍賽MVP霍爾曼正式加盟

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今夏大補強的TPBL夢想家球團正式宣布簽下新洋將，霍爾曼職業生涯效力於德國、波多黎各、義大利等職業聯賽也曾受邀參與NBA夏季聯賽代表湖人、塞爾提克、火箭隊。並於2021-22被聖安東尼奧馬刺簽下進入熱身賽名單，隨後在奧斯汀馬刺隊（NBA G league）打滿一季，繳出10.5分5.5籃板2助攻1.6阻攻數據。霍爾曼出色的籃板能力將提升夢想家禁區防守，靈活的移動力更能加快球隊在四號位上的節奏。同時他的外線能讓夢想家的進攻空間更加擴展。福爾摩沙夢想家總經理韓駿鎧表示霍爾曼對於加入團隊既開心又期待，並透露：「夢想家是很適合自己的球風打法，期待能善用自己對比賽的理解在進攻或防守端可以幫助球隊。為球隊帶來更多勝利，最終朝向冠軍。」