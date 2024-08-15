美7月CPI創3年最低！Fed下月降息障礙掃除　美股主要指數幾乎全漲

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美國勞工統計局 （BLS） 當地時間週三公布7月消費者物價指數（CPI），顯示美國7月CPI年增2.9%，低於預期的3%，也是自2021年3月以來最低，剔除食品與能源成本的核心CPI則升3.2%，符合市場預期，為聯準會（Fed）9月啟動降息掃除障礙。美股主要指數除費城半導體以外，皆小幅走高，其中道瓊工業指數上漲242.75點。綜合《CNBC》等外媒報導，投資人一直高度關注關注CPI數據，以全面了解經濟狀況，並進一步鞏固聯準會9月降息的前景。摩根士丹利E-Trade交易和投資總經理拉金（Chris Larkin）表示，儘管這項通膨數據的冷卻程度，不及前一日公布的生產者物價指數（PPI），但仍不影響為聯準會下個月可能的降息鋪平道路：「現在的首要問題，是聯準會下個月是否會降息25或50個基點...如果未來5週，大部分數據都表明經濟放緩，聯準會的降息幅度可能會更大。」14日收盤，美股道瓊指數上漲242.75點，或0.61%，收40008.39點；那斯達克指數上漲4.99點，或0.03%，收17192.6點；標普500指數上漲20.78點，或0.38%，收5455.21點；費城半導體指數下跌8.96點，或0.18%，收4933.35點。美國總統拜登（Joe Biden）透過聲明表示，華府在改善通膨方面已經取得實質進展，只是物價依然太高，還有很多工作要做，呼籲大型企業在降低物價方面做更多。