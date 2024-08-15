M痘疫情蔓延！疑似新病毒肆虐　世衛宣布為國際公衛突發事件

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▲M痘患者皮膚狀況。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

世界衞生組織（WHO）14日針對M痘病毒（Mpox virus，前稱為猴痘monkeypox）之疫情，召開緊急會議，總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）接納委員會的建議，再度宣布M痘疫情構成「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC）。綜合外媒報導，總部位於衣索比亞的「非洲疾病控制和預防中心」（Africa Centres for Disease Control and Prevention）本週示警，稱M痘疫情今年已造成500多人死亡，已有13個國家發現M痘病例，其中96%以上在剛果民主共和國，與去年同期相比，病例增加了160%，死亡人數則增加了19%，呼籲國際社會提供幫助，阻止病毒在非洲大陸蔓延。非洲疾病控制和預防中心也提到，過去1個月，剛果的鄰國，包括蒲隆地、肯亞、盧安達和烏干達，也相繼報告共約90起病例，這4個國家之前並沒有病例傳出，認為情況令人憂心，已把M痘疫情列為非洲公共衞生緊急事件。世衛M痘疫情緊急委員會主席奧戈伊納（Dimie Ogoina）表示，委員會所有成員一致認為，目前的病例激增「非同尋常」，尤其剛果的病例數量更創歷史新高。譚德塞則在14日的會議上證實，剛果去年9月出現新型M痘病毒株傳播，今年以來已通報超過1.4萬宗病例，524人死亡，數字超越去年的總數，宣布M痘再次構成「國際關注的突發公共衞生事件」，還補充說：「在剛果民主共和國東部發現了一個新的Mpox病毒分支並迅速傳播，在以前沒有通報的鄰國也發現了它，其在非洲內外進一步傳播的可能性非常令人擔憂。 」譚德塞並表示，世衛已發放150萬美元應急資金，未來幾天會發放更多；有鑑於應對計畫需要資金高達1500萬美元，呼籲國際社會提供援助，歐盟亦將向非洲疾控中心捐贈逾21萬劑疫苗。衛福部疾病管制署的資料顯示，1958年M痘病毒首次從研究用猴子身上被發現，因此被命名為「猴痘」，我國於2022年6月23日公告為第二類法定傳染病，為避免造成對疾病或特定族群的誤解或歧視，另於2024年2月1日更名為「M痘」。2022年7月，WHO也曾將M痘疫情列為「國際關注的突發公共衛生事件」，直到2023年5月解除。此次為2年內第2次宣布類似狀態。