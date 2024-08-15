中元節萬波、康青龍買一送一！3大手搖一覽　先喝道珍奶第2杯半價

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▲日出茶太盛夏限定的隱藏版手搖飲，開喝「買一送一」外送優惠。（圖／六角國際提供）

▲先喝道快樂星期五開喝金杯烏瓦厚珍奶「第二杯半價」。（圖／翻攝自先喝道FB）

即將迎接中元節，手搖飲料也要划算喝一波，幫大家挖出萬波島嶼紅茶、康青龍、日出茶太都有「買一送一」優惠，先喝道快樂星期五則有金杯烏瓦厚珍奶「第二杯半價」，消暑清單一次整理告訴你。萬波島嶼紅茶最新聯名插畫大師原田治OSAMU GOODS，限定4款角色杯杯有夠萌。即日起至8月27日，在Uber Eats外送平台還有愛玉酸梅冰、冬瓜檸檬「買一送一」優惠可以喝；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。康青龍今最後一天「青龍茶王買一送一」快衝一波，嚴選台灣南投TOP級高山烏龍茶葉，以多層次工法揉捻成球型，保留完整茶葉、喝得到的甘潤厚實，推薦給純茶控。使用康青龍的龍來訂線上點餐、會員領券就能爽喝青龍茶王買一送一！數量有限，領完為止。消暑開喝日出茶太買一送一了，即日起至8月27日，在外送平台Uber Eats點購日出茶太街邊店，可享指定檸檬翡翠綠、芒果撞QQ同品項「買一送一」優惠，果茶或咀嚼控都收服。參加門市：淡水老街/基隆百福/台北天成/八德廣福/內壢莊敬/新竹站前/竹北三民/竹北莊敬/竹北文興/台中秀泰/台中廣三SOGO/台中文心家樂福/台中JMall。手搖飲料先喝道8月16日本週快樂星期五，推出金杯烏瓦厚珍奶「第二杯半價」優惠，選用甘醇的烏瓦茶底、添入蜜香珍珠，推薦微糖微冰剛剛好的香醇風味，快約同事好友一起分享「第二杯半價」吧。提醒大家，限門市自取、優惠活動不合併使用；每人限購兩組(共四杯)。