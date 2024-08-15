壽司郎鮭魚一貫20元奧運優惠！点爭鮮5款鮭魚「降價10元」到8月底

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▲壽司郎巴黎奧運優惠今開跑，急殺「生鮭魚一貫20元」限量吃2天。（圖／記者蕭涵云攝）

▲MAGiC TOUCH点爭鮮8月回鮭優惠，「降價10元」菜單一次看。（圖／翻攝自爭鮮官網）

8月兩大迴轉壽司便宜開吃！壽司郎今（15）日急殺巴黎奧運優惠「榮耀而鮭」，連續2天「生鮭魚2+1貫」限時優惠60元，相當於爽吃「鮭魚一貫20元」；MAGiC TOUCH点爭鮮則有8月回鮭優惠，大方祭出「5款鮭魚降價10元」吃到月底，划算菜單一次整理，鮭魚控手刀出發了。歡慶中華隊好手在巴黎奧運大放異彩，台灣壽司郎急發「榮耀而鮭」奧運優惠活動，今8月15日至8月16日連續2天，開吃「生鮭魚2+1貫」限時優惠60元，換算下來等於「鮭魚一貫20元」就入手好划算。提醒大家，每天每間店舖限量600盤，數量有限售完為止，鮭魚控把握時間衝一波。点爭鮮MAGiC TOUCH正進行「8月回鮭」優惠，多款指定商品限時現省10元，即日起至8月15日，鮭魚肚、鮭魚親子手卷、和風洋蔥燻鮭都「降價10元」；8月16日至8月31日則有鮭魚生魚片、羅勒燻鮭肚也「降價10元」。今消費滿千元還加碼送「燒炙鮭四味」兌換券（金額可累計），暑假結束前再爽吃一波壽司優惠吧。