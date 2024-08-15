柯文哲政治獻金案延燒！端木正湊不到200萬　檢察官改100萬交保

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柯文哲政治獻金假帳案延燒，檢調昨（14日）大動作發動搜索，約談時任競總財務長李文宗、妹妹木可負責人李文娟、會計師端木正等6人到案說明，台北地檢署漏夜複訊後，15日凌晨，依偽造文書罪，諭令端木正200萬元交保，但端木正覓保無著，檢察官降保為100萬元，15日上午6時許辦理保釋。據了解，檢調偵辦柯文哲政治獻金案，台北地檢署於14日，搜索木可公關公司、尼奧與時樂公司、會計師端木正事務所共7處地點，並約談端木正、陳姓男助理、木可公關負責人李文娟，以及木可公關會計何璦廷、柯競總財務長李文宗、尼奧與蒔樂負責人戴利玲共6人。15日凌晨，北檢依偽造文書罪，諭令端木正200萬元交保、李文娟150萬元交保，均限制出境出海、接受電子監控，何璦廷50萬元交保。不過，會計師端木正卻覓保無著，繳不出200萬元保釋金，最後檢察官改降保為100萬元，端木正於今天上午6時許辦理保釋。另外，時任競總財務長李文宗、尼奧與蒔樂公司負責人戴利玲、端木正的陳姓助理，都以證人身分請回。全案持續朝偽造文書等罪嫌方向偵辦，後續不排除談柯文哲、時任競選總幹事的黃珊珊到案。