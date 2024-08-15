股票恐淪壁紙！廷鑫、昶虹繳不出Q2財報　最快11/18面臨下市危機

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又有兩家上市公司股票恐怕會淪為壁紙，證交所昨（14）日發布新聞稿表示，國內上市公司（不含金融保險公司）除廷鑫以及昶虹外，均已申報113年第二季財務報告，恐面臨下市。證交所指出，國內上市公司應於8月14日前公告申報113年第二季財務報告，家數計903家（含創新板公司16家，不包括金融保險公司計34家，公告申報期限為113年9月2日），除廷鑫以及昶虹無法如期出具財務報告外，餘均已完成申報作業。而廷鑫、昶虹2家上市公司，繼去（112）年年報未如期申報之後，股票已自4月8日起暫停買賣，根據證期局於5月時說明，如果連續滿6個月，預估終止上市期間可能落在今年11月18日。先前在5月底時，金管會證期局副局長高晶萍曾說明，廷鑫因2023年12月25日會計師終止委任，導致2023年度財報即已未能如期繳交；昶虹則因會計師無法如期完成財報查核工作，2023年度財報未能繳交，加上今年4月1日會計師終止委任，導致財報亦出不來。廷鑫也在昨日發布重訊，表示公司無法如期公告申報113年度第二季財務報告，原因是公司尚未委任會計師事務所，待公司委任會計師，將即刻進行查核（核閱）程序。同樣也在發布重訊的還有昶虹，表示未依規定期限公告申報113年第二季財務報告，原因是前會計師終止委任後，尚未洽定新任會計師。公司將加速洽定新任會計師完成財務報告核閱後並申報，並強調公司目前營運狀況一切正常；昶虹表示，公司未能於規定日期公告申報112年度及113年第一季財報，也已向金管會申請延期。根據證交法規定，未能如期繳交財報將會停止買賣，若無法在 6 個月內補齊，恐面臨下市危機。根據證期局先前估算，廷鑫及昶虹終止上市時間可能落在今年11月18日。證交所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊。上開財務報告資訊可至公開資訊觀測站之「財務報表專區」查閱，或至「基本資料專區」下載電子書。