「可米小子」張耀文淪華碩內鬼！私下偷A千萬回扣　判2年6月確定

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曾是偶像男團「可米小子」團員的張耀文，退出演藝圈之後轉戰科技業，擔任華碩電腦採購部副理，未料卻因涉嫌浮報價格，向廠商收取40多萬元美金（約合台幣1300多萬）的回扣，案經法院審理，依背信罪判處2年6月，上訴二審高院，本月14日，高院院維持一審判決確定。據了解，張耀文於2016年間，擔任華碩電腦策略採購部副理。據判決指出，張耀文得知華碩有意採購捷德公司所代理的SIM卡，但遲遲未與該公司簽約，便私下媒合大將公司與捷德公司，讓大將成為捷德公司代理商，取得銷售SIM卡給華碩機會，並從中收取40多萬元美金回扣，直到華碩稽查發現異常，向刑事局報案調查，全案因此曝光。案經士林地院審理，張耀文否認犯行，但法官認定張男說詞不實，依背信罪判張2年6月徒刑，沒收犯罪所得40多萬美金。案件上訴二審，張耀文雖坦承犯行，卻辯稱僅收回扣10多萬美金，請求從輕量刑。高院審理，依據大將負責人的證詞、張的帳戶資料，認定張背信犯行明確，駁回上訴，全案確定。