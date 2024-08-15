北科大113學年起增人工智慧必修課　推生成式AI教學培養跨域人才

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順應AI（人工智慧）潮流！台北科技大學113學年起，大學部超過1500新生必修人工智慧相關課程，近日更有9名教授以生成式AI導入創新教學，獲得教育部核定通過113年度教學實踐研究計畫，涵蓋人文藝術、設計、工程、商業與管理、教育、通識等多元學門的專業課程，引導學生強化素養與能力，成為善用AI的跨域人才。北科大副校長楊士萱表示，學校112學年度起推動《生成式AI導入教學計畫》，希望大學部教師透過生成式AI探索創新教學應用工具與方法，產出貼近課程的教學資源，優化現有的教學教材，包括教師導入至少兩項生成式AI工具、導入3次以上課堂者給予經費補助鼓勵或教學彈薪點數鼓勵，而且線上參與AIGC教學賦能工作坊的教師在113學年第一學期另有加碼補助，另在112學年第二學期系列工作坊已有吸引超過200名各校老師主動參與，獲得不少迴響。楊士萱指出，為了協助學生能有能力應用AI解決領域問題，學校開課策略包括，各系必修的程式設計課程轉型涵蓋AI思維與運算思維，也讓AI協助寫程式，以及開設AI作為核心知能的課程，例如「人工智慧概論」及其相關AI基礎課程，還有校院級AI專業課程，包括微學程「人工智慧與深度學習」、「工程數位科技與人工智慧」、「人工智慧賦能跨域應用」、「人本自然語言處理與互動設計」等，均由學生自主規劃合適的學習歷程。北科大教務長黃育賢指出，112學年有超過90%的修課學生，認同生成式AI工具能讓他們「提高自主學習的意願」、「更願意探索學科知識」、「有效提升課程學習效果」，更有學生表示，「我覺得用生成式AI上課非常有趣，能找到平常想不到的程式及作法！」北科大提到，電機工程系教授張致遠在112學年，就將生成式AI融入「數位訊號處理」課程，偕同學生發掘正確應用生成式AI而且高效的方式，而非將其視為「能回答問題的google」。他也鼓勵學生使用各式生成式AI工具，例如ChatGPT、Freepix、Copilot等，並且結合課堂討論與實踐，彙整學生的使用方法與經驗，整理班級的「生成式AI使用教戰守則」，藉以更進一步激發學生運用多元工具，量身打造個人學習教材與課後筆記，例如在期末作業，學生就能利用生成式AI工具製作「複習懶人包」，作為未來協助自己高效複習的「客製化個人家教老師」，還有學生展現創意，運用AI生成一首「Z轉換之歌」，是將琅琅上口的有聲教材納入複習懶人包，作為學習的輔助工具之一。為了克服「生活型態研究」課程之中教材不足問題，工業設計系教授陳靜儀利用Padlet、Midjourney、ChatGPT、Gemini、Gamma等協作工具，協助學生進行使用者脈絡研究，提高課堂互動效率、促進及時反饋，也有引導學生應用「助推理論（nudge）框架」與ChatGPT協作，改善生活型態相關的設計問題，有利於將時間與精力聚焦在設計提案，更能引導學生深入思考生成式AI工具在設計流程扮演的角色，促進學生批判性思考與自我反思的能力。至於「網路創業」課程之中，需要傳授創新創業廣泛的知識與技能，工業工程與管理系教授尹秦清利用生成式AI協助學生在創意生成、產品設計、行銷內容創作等方面提高效率，學生也能運用ChatGPT、Writesonic優化創意提案，參加「2024技職盃黑客松競賽」、校內社會實踐與永續創新競賽，例如修課學生為了國際學生設計手機App「ForeignSoul」，運用AI配對個性相容、興趣相符的學伴，整合文化交流、語言交換、生活指南等功能。最後，負責「奈米材料與製程」課程的機械工程系教授林懷恩則表示「這是一門極度仰賴想像力的課程」，由於奈米作為人類肉眼不可見的微觀尺度，奈米材料的物理特性與化學概念較為抽象，學生不易領略課程核心知識，而他借助Zuvio即時反饋系統結合ChatGPT大幅降低答題門檻，結果學生課堂發言踴躍，願意主動探索、培養批判性思考，後來讓學生利用ChatPDF精進課堂報告整體品質，增強獨立解決問題的能力。黃育賢指出，學校執行教育部補助人工智慧技術與應用領域系列課程計畫，透過人工智慧課程地圖的建置，協助學生了解人工智慧產業應用及未來發展方向，也在執行教育部「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地」計畫的基礎之上，在射頻模組、通訊與接取網路、系統應用等特色學程導入AI技術，搭配問題導向學習（PBL）作為主軸的課程內容，引導學生對於實際AI技術的落地進行深入研究，並且建立先進AI賦能實驗室，並且合作國家太空中心、和碩、躍登科技、中華電信、工研院、資策會等單位，合開產業接軌課程，強化跨校共同培育AI人才。