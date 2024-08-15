不滿中國挺伊朗？中媒：以色列在南海問題亮立場　軍援菲律賓

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中國外交部長王毅， 11日與伊朗代理外交部長巴格里（Mohammad Bagheri）通話時，表態中國對於伊朗政府的支持，希望巴勒斯坦民族能盡早達成和解獨立建國，同時對哈馬斯政治局領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）遭到暗殺一事表示譴責。有中媒報導稱，在中國為伊朗「抱不平」後，以色列一家航天軍事技術公司就宣布，將向菲律賓提供2架ATR-72-600型海上巡邏機。綜合《騰訊網》等中媒報導，先前在仁愛礁空投物資、進入黃岩島空域的NC-212i小型運輸機，已經是菲律賓為數不多、尚能執行海上任務的裝備，而以色列埃爾比特系統公司（Elbit Systems）日前宣布，將向菲律賓交付兩架經過改裝的ATR-72-600型海上巡邏機，公開資訊顯示，這款機型採用渦槳動力，雖然速度沒有渦扇發動機快，但油耗更經濟，飛行距離也更遠，非常適合執行海上遠程巡邏任務，對菲方無疑是巨大的「飛躍」。報導聲稱，雖然以色列沒有針對南海局勢，發表明確的聲明，但此舉比表達立場更為直接，有鑑於此，中國也應提前考慮應對措施，以因應菲方加大在南海的空中行動。然而，不少中國民眾都對此感到不以為然，揚言以色列雖然幫助菲律賓提升監控能力，但如果真的爆發衝突，也就是「一發飛彈」的事，這些小伎倆無法影響中國在南海維護主權的步伐，更無法影響中國的整體外交策略。還有中媒進一步貼出ATR-72機型過往失事的照片，提醒菲律賓，未來用這款機型可能要小心，「如果在茫茫大海中失事，恐怕沒人能夠幫菲律賓機組逃出生天」。實際查詢菲媒，埃爾比特系統公司是在2023年7月宣布，該公司贏得了價值1.14 億美元的合約，將向亞太國家提供2套基於ATR 72-600，配備先進裝置的LRPA，預計將於2025年中期首次交付，但當時並沒有說明，是哪個亞太國家發出的訂單。菲媒《問詢報》提到，自2013年以來，採購LRPA一直是菲律賓實現軍事現代化的早期首要任務之一，「武器出口大國」以色列已向菲律賓軍方提供了多種防禦裝備，並未因為與哈馬斯的武裝衝突，而妨礙他們履行向客戶出口武器的合約義務。