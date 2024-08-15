李珠珢被問「像李多慧一樣去台灣發展」　她害羞微微一笑反應曝光

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▲▼李珠珢6月時上節目，被問跟李多慧一樣來台灣發展問題，她害羞露出微笑反應。（圖／翻攝YT）

▲李珠珢因為三振舞爆紅，人氣高漲。（圖／李珠珢IG）

南韓職棒起亞虎啦啦隊女孩李珠珢，因跳「三振舞」影片爆紅， 7月27、28日隨隊來台灣參加富邦悍將「G！POP流行音樂節」，更是衝高人氣。許多台粉敲碗希望她能來台灣發展，她日前接受南韓網路節目訪問時，就被主持人問到是否會像李多慧一樣去台灣發展，她害羞地微微一笑，反應似乎是不排斥。20歲的李珠珢長相清純，配上高冷的表情，被封為「AI美人」，一次在場邊應援正坐著補妝時，突然聽到「三振舞」音樂，馬上起身跟跳，影片在YouTube總點閱數破億觀看，甚至紅到台灣，演藝圈不少藝人也爭相模仿，她7月時來台灣自己也十分意外會爆紅。李多慧在來台灣發展前，就是起亞虎啦啦隊女孩，跟李珠珢是學姐、學妹關係，李多慧來台灣發展掀起效應，不少韓籍啦啦隊女孩也選擇來台灣，包括李雅英、李晧禎、南珉貞、邊荷律、李丹妃、安芝儇、Mingo，人數不少，逐漸成為趨勢。李珠珢接受南韓網路節目訪問時，就被主持人問到是否會像李多慧一樣去台灣發展，她沒有說話回答此問題，僅害羞地微微一笑，反應不排斥，也沒有積極點頭，主持人見狀隨即問下一題。事實上，李珠珢接受訪問時是在6月，當時還沒來台灣，7月來台灣後就把IG限動介面把台灣行轉為精選，來過之後對台灣興趣大增，有不少台粉也敲碗，邀她來台灣發展當小公主，她的IG留言有許多都是中文，顯見人氣相當高。李珠珢也在節目上回答，當初跳啦啦隊的契機是朋友建議下，她心想就試試看，沒想到就成為了職業。她還分享有一次走光經驗，當時應援賣力跳舞，跳到一半外層的褲子逐漸滑落到大腿，她事發當下不知情，事後看影片才發現，幸好裡面有穿安全褲，才沒春光外洩。生 日：2004年7月24日（20歲）身 高：170cm血 型：AB型出 道：2023年公 司：APEX comunications Co., Ltd.職 業：大韓民國啦啦隊MBTI：INTJ啦啦隊經歷：水原現代建設山州女子排球隊（2023～）水原韓國電力公司 KEPCO Vixtorm（2023～）富川韓亞1Q（2023～）高陽索諾天空槍手（2023～）起亞虎KIA（2024～）（主持人提問像李多慧一樣來台灣發展，時長在8:30開始）