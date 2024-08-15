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大谷翔平35次盜壘超輕鬆！有望締造道奇隊史140年以來兩大神紀錄

記者吳政紘/綜合報導

▲道奇日本二刀流球星大谷翔平有機會締造神紀錄，創隊史最多轟。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇日本二刀流球星大谷翔平有機會締造神紀錄，創隊史最多轟。（圖／美聯社／達志影像）
美國職棒洛杉磯道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平今（15）日對密爾瓦基戰釀酒人，再度以一棒、指定打擊身分先發出賽，結果大谷首打席利用三壘手失誤上壘，第二打席選到保送，並利用2次盜壘一口氣上到三壘，單季第34、35次盜壘成功，大谷昨日敲出本季第37轟，連續2場開轟，幫助道奇隊以7：2贏球，拿下5連勝佳績。加上他累積37轟，距離道奇隊1884年以來隊史紀錄39轟相距不遠，大谷翔平有機會挑戰道奇隊史兩大「神」紀錄。

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大谷速度飛快　有機會40轟40盜

大谷翔平轉隊道奇首年，目前出賽118場敲出37轟、29支二壘安打和5支三壘安打，長打數為71支，他也用116場敲出70支長打，創下道奇隊史最快長打紀錄。

大谷此役先是在2局獲保送，再利用腳程盜上二壘，沒想到大谷又使出「光速」，順利盜上三壘，單季34、35盜都出爐。

而他目前出賽118場敲出37轟，隊史排名第二，在道奇隊史單季前120場出賽就有38轟的道奇球員有Cody Bellinger、Gary Sheffield和Duke Snider，大谷只要再開轟，就可以追平此一紀錄。

不過大谷已經很有威力，大谷翔平本季擔任第一棒共敲出18轟，並列隊史第6，大谷在道奇的第一個完整賽季就繳出37轟，距離2017年Cody Bellinger所創下的隊史紀錄39轟只差2轟，本季有望締造新紀錄。

道奇隊目前也是國聯戰績排名第一的球隊，8月是關鍵，9月有機會以最高勝率進入季後賽，並且提前在分區奪冠。

▲大谷翔平開轟，本季第36轟出爐，道奇終場以5:2贏球。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷昨日敲出本季第37轟，連續2場開轟，幫助道奇隊以7：2贏球，拿下5連勝佳績。（圖／美聯社／達志影像）

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