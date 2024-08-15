大谷翔平35次盜壘超輕鬆！有望締造道奇隊史140年以來兩大神紀錄

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▲大谷昨日敲出本季第37轟，連續2場開轟，幫助道奇隊以7：2贏球，拿下5連勝佳績。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒洛杉磯道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平今（15）日對密爾瓦基戰釀酒人，再度以一棒、指定打擊身分先發出賽，大谷翔平轉隊道奇首年，目前出賽118場敲出37轟、29支二壘安打和5支三壘安打，長打數為71支，不過大谷已經很有威力，