MLB／大谷翔平「二刀流」回歸有新進展！ 最快球速已狂飆143公里

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▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在進入8月後打擊狀況不理想陷入小低潮，近2場面對密爾瓦基釀酒人的比賽，連續2場開轟，似乎找回打擊節奏。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平在昨（14）日敲出本季第37轟全壘打，並依舊持續為明年重返「投打」二刀流邁進，今（15)日他在賽前進行首次捕手蹲捕的平地練投，並非進牛棚，最快球速來到143公里。大谷翔平今天自13日後再度練投，而根據美國媒體《ESPN》報導，大谷翔平在歷經去年手術提前關機狀況，今年以「一刀流」出賽，只擔任打擊，但他仍維持投球復健，