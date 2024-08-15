MLB／大谷翔平「二刀流」回歸有新進展！ 最快球速已狂飆143公里

大谷翔平在昨（14）日敲出本季第37轟全壘打，並依舊持續為明年重返「投打」二刀流邁進，今（15)日他在賽前進行首次捕手蹲捕的平地練投，並非進牛棚，最快球速來到143公里。根據日本媒體《Full-Count》報導，今天是大谷翔平在去年動完右手肘韌帶手術後，第一次在捕手蹲捕的情況下進行平地練投。大谷翔平投了12球，其中一球被測到球速89英哩（約143.2公里）。大谷預計明年就可以以「完全體」投打同時出賽，再度創造歷史紀錄。
大谷二刀流難能可貴 9月初就可重返投手丘
大谷翔平今天自13日後再度練投，而根據美國媒體《ESPN》報導，大谷翔平有可能會在9月初重返投手丘，在季後賽之前進行有打者站在打擊區上的實戰投打練習。
大谷翔平在歷經去年手術提前關機狀況，今年以「一刀流」出賽，只擔任打擊，但他仍維持投球復健，目前狀況良好，單季37轟，道奇隊史最多轟為Shawn Green的49轟，大谷第一年就有機會挑戰此紀錄。
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大谷翔平今天自13日後再度練投，而根據美國媒體《ESPN》報導，大谷翔平有可能會在9月初重返投手丘，在季後賽之前進行有打者站在打擊區上的實戰投打練習。
大谷翔平在歷經去年手術提前關機狀況，今年以「一刀流」出賽，只擔任打擊，但他仍維持投球復健，目前狀況良好，單季37轟，道奇隊史最多轟為Shawn Green的49轟，大谷第一年就有機會挑戰此紀錄。