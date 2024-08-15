美國CPI略低於預期！美元彈升、台股跌　新台幣早盤先升後貶

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美國公布7月消費者物價指數（CPI）增幅略低於預期，進一步削弱市場對聯準會（Fed）大幅降息可能，美元指數反彈，加上台股跌逾百點，新台幣兌美元今（15）日早盤先升後貶，從高點32.27元拉回至32.335元，高低價差6.5分。美國7月CPI年增2.9%，略低於市場預期，核心CPI年增率也符合預期為3.2%，顯示通膨如預期減緩，也加強市場對美國聯準會9月降息的預期，但要大幅降息可能性也降低，美股3大指數收高，美元指數反彈，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見。日圓兌美元今日早盤在147.131至147.4盤整，韓元於1354.54至1362.88兌1美元震盪，離岸人民幣兌美元則在7.7905至7.7939盤整，至於新台幣兌美元先升後貶。新台幣兌美元今日一開盤先升破32.3元，以32.28元、升值2.4分開出，並進一步來到32.27元，只是在美元反彈及台股走跌下，新台幣隨後也翻貶，並下探32.335元，貶值3.1分，高低價差6.5分，目前在32.326至32.335元震盪整理。