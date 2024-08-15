柯文哲已眾叛親離？郭正亮驚曝這情況很少見：經營出了問題

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民眾黨中央評議委員會於7月召開會議，通過除名黨員吳靜怡；中評會今年4月曾按規定請吳靜怡陳述答辯，最後停權一年處分，然吳靜怡依然故我、食髓知味，以「柯文哲前幕僚」稱謂，上節目攻擊民眾黨，因此決議以除名處分。而吳靜怡則表示，柯文哲已眾叛親離，除名是榮譽勳章。對此，前立委郭正亮表示，「柯文哲是選舉的人，讓離開你的人都恨你恨到這樣，我在政界見到這樣的情況真的很少。」郭正亮14日在節目《綠也掀桌》說，他見過的政治人物多了，但怎會有恨人恨到這種程度的？柯文哲是選舉的人，卻讓離開他的人都恨他恨到這樣，「眾叛親離是一回事，但這些人是到處上電視，非你死不可，你為什麼不跟人家好聚好散，卻留下這麼深的怨恨？一定要你倒，我在政界見到這樣的情況真的很少」。郭正亮指出，柯文哲是需要選舉的，而得罪的人又是在這個社會上有一定能力的人，「如果蔡壁如你柯文哲在身邊，她可以化解很多矛盾」，郭正亮認為，不用這種人，代表政治的經營出了問題，「就是柯文哲常常會讓離開他的人，感到非常沒有尊嚴，一定是這樣。」