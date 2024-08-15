奧運男雙「麟洋配」神還原！台南大學生786個魔術方塊拚貼肖像

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▲demogorgan (魔神)在自己的IG上作品，分享王齊麟、李洋、金智秀等名人明星肖像拚圖作品，也希望自己努力的作品，可以被這些球星看見。(取自IG@_demogorgan)

▲1名台南大學的學生，就用786個魔術方塊拚貼出「麟洋配」肖像，還原度100％。(取自IG@_demogorgan)

「麟洋配」超級神還原！巴黎奧運暫時告一段落，台灣羽球好手王齊麟、李洋拿下羽球男雙金牌2連霸，也成為奧運史上首對金牌2連霸的羽球男雙，1名台南大學的學生，就用786個魔術方塊拚貼出「麟洋配」肖像，還原度100％，讓網友們驚呼「太神！」「台南式」粉專貼文表示，demogorgan (魔神)在自己的IG上作品，分享王齊麟、李洋、金智秀等名人明星肖像拚圖作品，也希望自己努力的作品，可以被這些球星看見。