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奧運男雙「麟洋配」神還原！台南大學生786個魔術方塊拚貼肖像

記者吳政紘/綜合報導

▲台南大學姚同學用786個魔術方塊完美還原奧運「麟洋配」的肖像，在IG上分享作品。(取自IG@_demogorgan)
▲台南大學姚同學用786個魔術方塊完美還原奧運「麟洋配」的肖像，在IG上分享作品。(取自IG@_demogorgan)
「麟洋配」超級神還原！巴黎奧運暫時告一段落，台灣羽球好手王齊麟、李洋拿下羽球男雙金牌2連霸，也成為奧運史上首對金牌2連霸的羽球男雙，1名台南大學的學生，就用786個魔術方塊拚貼出「麟洋配」肖像，還原度100％，讓網友們驚呼「太神！」而臉書粉專「台南式」也分享IG@__demogorgan創作過程的縮時影片，看到創作者在牆面上奮力點綴，宛如手繪電影海報般精彩作品，並用魔術方塊取代畫筆，拚貼技巧高超。網友也紛紛留言：「不知道王齊麟是否會海巡到這篇呢」、「太強大」、「 南大的耶」、「神人」、「好厲害」。

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786個魔術方塊完美還原麟洋配肖像

「台南式」粉專貼文表示，「太神啦！還原度100%！就讀台南大學的姚同學利用786個魔術方塊完美還原麟洋配肖像！ 」。此文一貼，果然引發不少網友朝聖欣賞，才上架1個多小時，已有3.2萬次觀看。

demogorgan (魔神)在自己的IG上作品，分享王齊麟、李洋、金智秀等名人明星肖像拚圖作品，也希望自己努力的作品，可以被這些球星看見。

網友也留言：「不知道王齊麟是否會海巡到這篇呢」、「太強大」、「 南大的耶」、「神人」、「好厲害」、「怎麼辦到的」、「誰能想到一個大學生會有786個魔術方塊？」。

▲demogorgan (魔神)在自己的IG上作品，分享王齊麟、李洋、金智秀等名人明星肖像拚圖作品，也希望自己努力的作品，可以被這些球星看見。(取自IG@_demogorgan)
▲demogorgan (魔神)在自己的IG上作品，分享王齊麟、李洋、金智秀等名人明星肖像拚圖作品，也希望自己努力的作品，可以被這些球星看見。(取自IG@_demogorgan)
▲1名台南大學的學生，就用786個魔術方塊拚貼出「麟洋配」肖像，還原度100％。(取自IG@_demogorgan)
▲1名台南大學的學生，就用786個魔術方塊拚貼出「麟洋配」肖像，還原度100％。(取自IG@_demogorgan)


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