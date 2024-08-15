不只庫爾斯克！俄貝爾哥羅德也緊急狀態　澤倫斯基：持續擄獲戰俘

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲俄國總統蒲亭與國安、國防高級官員舉行會議，商討庫爾斯克及週邊地區形勢。（圖／美聯社／達志影像）

烏軍突襲進攻俄羅斯庫爾斯克州（Kursk）至今已一個禮拜，該州隨即宣布緊急狀態。然而，鄰近的貝爾哥羅德州（Belgorod）也因為開始遭受烏軍反攻，宣布進入緊急狀態。烏克蘭聲稱，反攻成果將提供「戰略緩衝區」，保護烏克蘭邊境免受俄羅斯侵擾，指控俄國已從這些邊陲地帶對烏克蘭發動太多次的攻擊。綜合《路透社》等外媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會見了高級官員，商討在面積超過1000平方公里的占領地區，設立軍事指揮官辦公室的必要性，將繼續在庫爾斯克推進，每天都有所進展。澤倫斯基並在演講中提到，在庫爾斯克俘獲的戰俘數量「不斷增加」，將可用來交換烏克蘭的士兵。俄羅斯聯邦國家近衛軍（National Guard of Russia）正在加強庫爾斯克核電廠的安全保障，該核電廠距離戰鬥地點僅35公里。同樣處於俄羅斯邊境的貝爾哥羅德地區，州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）宣布進入緊急狀態。俄羅斯當局表示，已經從邊境地區疏散了約20萬人。分析認為，這次入侵給俄羅斯、烏克蘭和西方國家都帶來重大風險，畢竟西方陣營一直偏向避免與俄羅斯發生直接對抗，這次攻勢也可能會讓烏克蘭軍隊在前線其他地區面臨更大的暴露。美國總統拜登（Joe Biden）表示，美國正針對這起事件與基輔保持聯繫，強調華府事前沒有收到通知，亦沒有參與。俄國對此則表達不信任，直言烏克蘭的西方支持者一定事先就知曉，而且還參與其中。