傳黃仁勳下周來台！參與機器人與智慧自動化展　供應鏈早漲一波

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美股四大指數昨（14）日漲多跌少，台北股市今（15）日開盤小跌21.56點，來到22005.69點，守穩22000點關卡。而下周三機器人與智慧自動化展登場，市場傳出輝達執行長黃仁勳將來台，相關機器人概念股近期股價飆漲、如所羅門、盟立、廣明、昆盈早就漲一波，而今日羅昇早盤再創天價，漲3.5元，來到151元，漲幅2%以上，其他永彰漲7%，氣立、三聯、時碩、仁寶也漲1到2%，相對大盤強勢。AI機器人時代來臨，輝達6月底股東會上，執行長黃仁勳表示，輝達從之前專注於遊戲的公司轉型成專注資料中心的公司，輝達創造的是一個創新市場，像是工業機器人領域，並規劃與電腦製造商和雲端服務業者合作來實現這一目標，強調要尋求AI創造如工業機器人等新市場來維持市場地位。不只黃仁勳，特斯拉執行長馬斯克也加速進行機器人Optimus計畫，他之前在坎城獅子國際創意節上提到Optimus是一款功能全面的人形機器人，能夠執行多種任務，如遛狗、看家、照顧孩子、做飯等，他也預言未來每個人都至少會擁有一個機器人，Optimus「千人大軍」明年將在特斯拉工廠上線，為人形機器人實際應用增添更多想像空間。也因此近來AI機器人成為重要關鍵字，尤其下周機器人與智慧自動化展登場，傳出黃仁勳將來台參與站台加持，台廠供應鏈屆時也將秀出最新技術與創新應用，市場認為將引爆千億美元商機，也有望掀起機器人產業新一波革命大潮，因此機器人概念股近來股價飆漲，上週漲過一波，今日台股開高走低之際，相關概念股則相對強勢。像是專注於AI學習與視覺系統的羅昇，今日股價再創新高，早盤漲3.5元，來到151元，漲幅2%以上。其他永彰漲8%，氣立、三聯、時碩、仁寶、新漢也漲1到2%。至於所羅門上周漲多，來到波段高點，股價衝上167元，本周面臨修正，今跌2%。其他，盟立、廣明、昆盈也同樣從上周的漲多到本周拉回，不過隨著機器人展將至，相關概念股股價很有想像空間。