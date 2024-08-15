國泰航空機票促銷！經濟艙85折「日本12020元起」　1招再折1200元

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▲國泰航空推日本航線限時優惠，8月30日前經濟艙機票85折起，此波優惠適用出發期間至2024年12月31日，可提前規劃賞楓行程。（圖／國泰航空提供）

▲華航也推出「全球精選航點促銷」，優惠日期即日起至2024年8月30日，適用的出發日期至2025年1月30日。（圖／華航提供）

國泰航空即日起推出多重官網獨家優惠，2024年8月30日前，凡於國泰航空官網訂購由台北或高雄出發至東南亞、中國大陸、歐洲、紐澳等26個熱門航點來回機票，經濟艙85折起、商務艙93折起，適用出發期間至2024年12月31日，尤其國人最愛的日本，包含東京、大阪、名古屋，經濟艙直接下殺85折，可提前計畫秋季賞楓之旅。另外，預訂時輸入優惠編號CXDEAL1200，再享每張機票高達1,200元的折扣。即日起至8月30日，凡於國泰航空官網訂票，包含東南亞、中國大陸、歐洲及紐澳等26個全球熱門航點皆有經濟艙85折起、商務艙93折起的優惠（歐洲航點優惠至9月30日）。訂票輸入優惠編號「CXDEAL1200」，每張機票再享1,200元折扣，限量1,000張，先到先得。國泰航空提到，搭乘國泰航空途經香港，可輕鬆飛往期待已久的目的地。無論想到新加坡、胡志明市感受多元文化，或在倫敦、巴黎體驗潮流時尚，不妨把握此次機會。轉眼秋季即將來臨，若想體驗日本秋季風情，不妨提前規劃賞楓行程。即日起至8月30日，於國泰航空官網預訂至日本東京、大阪、名古屋來回機票只要1萬2020元起，無論是漫步在金閣寺欣賞金色屋頂與楓葉交織的美景，還是在秋日祭典中品味日式美饌，每一刻都讓人沉醉於日本秋天的獨特魅力。此波優惠適用出發期間至2024 年12月31日。另外，中華航空也有推出「全球精選航點促銷」，優惠日期同樣是即日起至2024年8月30日，適用的出發日期為即日起至2025年1月30日。其中，桃園飛東京來回含稅價1萬1640元起、桃園飛大阪來回含稅價1萬2905元起。