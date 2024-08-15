爆公司成立後接到200萬案　名嘴：柯文哲進看守所前可否先說明

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民眾黨主席柯文哲近期陷入政治獻金假帳風暴，北檢昨日兵分多路前往搜索，溫朗東今（15）日爆料，柯文哲競辦去年以「宣傳支出／投廣服務費」名義，給了成立不到2個月的「博術數位股份有限公司」200萬元，並以購買大愛電視台的廣告置入服務；他呼籲，「我知道阿北最近有點忙，在進看守所之前，不知可否撥冗說明一下？」溫朗東在臉書說明，博術公司設立於2023年8月28日，成立了1個月又6天後，就接到柯文哲200百萬元的案子，「又是一家新公司，接到柯文哲的大案子」。溫朗東指出，博術公司資本額只有50萬，董事長叫「林湯以白」，代表法人是「九川視聽媒體有限公司」，搜尋九川公司，負責人是「林尹川」跟「湯以白」，推測兩人是夫妻，林湯以白是冠夫姓，而九川公司主要業績都是製作大愛電視台的劇。溫朗東進一步說明，大愛電視台2023年8月10日忽然出一則柯文哲的報導，內容為立委黃珊珊跟柯文哲去拜訪證嚴，證嚴說「減災防災是當前課題，必須從蔬食做起」；柯文哲則說，「我有聽你的話，我現在自己買便當都買素的」。溫朗東回憶，柯文哲當時深陷仇女風暴，神隱了好幾天，被指出去見地方「牛鬼蛇神」，此時忽然出現一則宗教界背書的正面新聞。溫朗東質疑，柯文哲是否透過「林尹川」跟「湯以白」牽線，以200萬元的費用，購買大愛電視台的廣告置入服務？「我知道阿北最近有點忙，在進看守所之前，不知可否撥冗說明一下？」