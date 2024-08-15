當王齊麟面前「臉貼陳詩媛還獻吻」　謝承均解釋動機：我是鼓勵她

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▲謝承均（左一）在王齊麟（右一）面前和陳詩媛互動親暱。（圖／謝承均臉書）

▲▼謝承均和六月等一票好友幫王齊麟辦慶功宴。（圖／謝承均臉書）

羽球黃金男雙王齊麟、李洋在巴黎奧運連莊拿下金牌，於演藝圈有好人緣的王齊麟，昨（14）日帶著女友陳詩媛（十元）和六月、謝承均等人參加慶功宴，謝承均合照時，當著王齊麟面前作勢親吻十元，對此，謝承均表示，因為心疼十元接機被酸民攻擊，「我是鼓勵她，拍照時故意親她。」昨天下午，謝承均在粉專分享和王齊麟、陳詩媛等友人餐敘的照片，其中一張他搭著王齊麟的肩膀，另一隻手緊握十元手腕，臉貼上女方，嘟起嘴假裝獻吻，配文寫下：「每次的聚會都超級開心，這次的慶功多了難能可貴的榮耀！太替你開心了！好好放鬆，好好享受。」並標記王齊麟的帳號。貼文發布後，網友紛紛留言：「哇塞！仔哥（謝承均）真的幸福死嘍」、「每次的相聚都是增加彼此感情很棒耶」、「有好朋友的祝福，恭喜齊麟！」有人問謝承均「為何親別人女友不是親金牌」，謝承均親自回覆：「早就親過他（王齊麟）了！」據《中時新聞網》報導，謝承均被問及和陳詩媛的親密互動，他解釋，十元日前到機場接王齊麟被網友挨轟高調，讓他很不捨，不解小倆口很長一段時間沒有見面，第一時間想在一起是人之常情，為何會被說蹭熱度，「所以我是鼓勵她，拍照時故意親她。」至於王齊麟當下反應，謝承均說：「他不會吃醋啦！我生日慶生，他也會跟大家一樣親我啊！」