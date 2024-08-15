緬甸最新局勢曝！外商停止當地發電廠運作　聯合國：婦孺狀況險峻

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緬甸戰況激烈，新加坡公司勝科工業（Sembcorp）宣佈暫停位於曼德勒的發電廠運作，引發外界關注。聯合國報告近期也指出，緬甸因戰爭而造成百姓民不聊生，調查人員列舉了酷刑、強姦和任意拘留的例子。據悉，新加坡發電廠日前發聲明指出，一旦情況安全，公司會在合理可行的情況下，盡快恢復勝科敏建獨立發電廠的運作。除此之外，日本大型日用品公司尤妮佳（Unicharm）最近也以緬甸的外匯匯款限制和商業環境深具挑戰為由，宣佈停止對緬甸子公司的增資。聯合國在周二（13日）發布的報告中表示，緬甸軍政府越來越多地方發生戰爭罪行，包括酷刑和性暴力，軍方試圖鎮壓反對派。聯合國緬甸獨立調查機制（IIMM）負責人尼古拉斯·庫姆吉安（Nicholas Koumjian）表示：「我們收集到的大量證據表明，緬甸各地存在可怕、殘暴和不人道行為。”」該報告涵蓋2023年7月1日至2024年6月30日，表示衝突「大幅升級」且「速度驚人」。調查人員表示，他們發現了針對兒童的酷刑、性虐待和虐待的證據，「有報告稱，全國各地發生了更頻繁和殘酷的犯罪行為」。他們列舉了對被拘留者的肢體虐待、斬首以及公開展示毀容和性殘害的屍體。緬甸軍政府在2021年推翻僅存在十年的文人政府，並拘留政府領導人翁山蘇姬，並暴力鎮壓反對的民眾，直到去年底反對派勢力才逐漸崛起，並形成戰爭局面。