「假帳＋京華城案」柯文哲面臨雙颱風！郭正亮示警：事情大條了

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民眾黨主席柯文哲近日身陷政治獻金疑雲，其在台北市長任內的京華城案，相關人士也遭檢調搜索約談，北市前副市長彭振聲訊後限制出境、出海、住居。對此，前立委郭正亮表示，「柯文哲這個案子跟京華城案子同時發生，這就是雙颱風，剛好提供了一個機會給檢調來查帳，如果京華城查出來有捐款，這事情就大條了。」郭正亮14日在節目《綠也掀桌》表示，前立委邱毅先前有在直播提到，若柯文哲這個案子跟京華城案子同時發生，就是雙颱風，剛好提供了一個機會給檢調來查帳，柯文哲現在要煩惱的是這件事；郭正亮說，「他的總收入是4億，支出是3.4億，4億這個帳檢調就可以徹查，之前沒有理由來查，如果京華城查出來有捐款，這事情就大條了。」郭正亮也分享，自己有好幾個朋友都吃虧，「他們做選民服務之後，隔了很久人家很感謝他，因為到了選舉就捐款給你，檢察官就認定你是對價」，郭正亮說，雖然這些朋友最後無罪，可是被起訴，光過程就累死人了，就不要柯文哲有收到這三大案的任何一毛錢，且檢調會往前追，「追到黃珊珊的市場選舉，這個帳非常好查，我們的國稅局是非常厲害的。」