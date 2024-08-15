柯文哲96萬素食費又是會計師的錯！四叉貓眼尖抓到「發票有貓膩」

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民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風暴持續延燒，昨日又遭爆柯文哲競辦在1月7日選前一周申報一筆96萬大愛素食餐廳的餐費，民眾黨副秘書長許甫臉書貼出單據說明，是因連續輸入2筆帳目，上一欄輸入110元，下一欄應輸入960元，結果因沒有清除就成了960110元，是會計師「誤登」。不過，遭到網紅四叉貓眼尖發現，「110元」的收據日期是2023年9月7日，而且也已經在當天登錄過了，為什麼過了4個月後，2024年1月7日可以拿出來再重複登錄一次？四叉貓以「柯文哲96萬便當之謎」在臉書發文說，一開始是沃草發現有一筆便當花費96萬110元，店家叫「大愛素食天地」，雖然GOOGLE地圖看起來店家疑似歇業，但財政部資料顯示這家店仍在營業中，民眾黨團主任陳智菡在朱學恒的頻道中解釋，那是9.6萬元不小心KEY成96萬元，後來民眾黨副秘書長許甫發現老婆講錯了，就貼出兩張便當收據。四叉貓指出，許甫說是兩筆便當收據「960元」+「110元」登錄資料時不小心寫在一起變成「960110元」；但他眼尖發現，就當兩張收據（960元+110元）真的不小心寫在一起，但「110元」的收據日期是2023/9/7，而且也已經在當天登錄過了，為什麼過了四個月後，2024/1/7你們可以拿出來再重複登錄一次？導致輸入金額變成『960元』+『110元』= 96萬110元。網友在下面留言稱，「不要再糾結日期了，他們已經想不到說法了」、「真的有夠離譜，這樣收支能平衡？民眾黨內部的帳早就一團亂了」、「說一個謊要說更多謊來圓」。